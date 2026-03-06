◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 13-0 チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)

チャイニーズ・タイペイ代表で、ソフトバンクに育成選手として所属するチャン・ジュンウェイ投手が侍ジャパン打線を相手に好投を見せました。

13点ビハインドのチャイニーズ・タイペイは、5回に4番手としてジュンウェイ投手を起用します。強気のピッチングで先頭の吉田正尚選手をセンターフライに打ち取ると、続く岡本和真選手は全球ストレート勝負でレフトライナー。3人目は村上宗隆選手をチェンジアップをまじえライトフライに抑えます。

回またぎで6回のマウンドにも立ったジュンウェイ投手。先頭の牧秀悟選手をスライダーで翻弄し最後はストレートで押し込みライトフライ。続く源田壮亮選手にはヒットを許しましたが、代打の森下翔太選手をダブルプレーに仕留め、2イニングを無失点に抑える素晴らしい投球を披露しました。

さらにジュンウェイ投手は7回のマウンドにも上がり、佐藤輝明選手を四球で歩かせますが、続く近藤健介選手をセカンドゴロに抑え、後続の鈴木誠也選手も力強いストレートでセカンドフライに打ち取り2死まできます。しかし続く牧原大成選手に四球を与えてしまい、ここで降板となりました。

このピンチは5番手のリン・シーシャン投手が抑え無失点。若手有望株のジュンウェイ投手の好投も光り、チャイニーズ・タイペイは4回以降は侍ジャパンに得点を与えませんでした。