覆面ホラー作家・雨穴さんの2年ぶりとなる最新作『変な地図』が、自身4作目の累積売り上げ50万部を突破しました。

雨穴さんの作品が『オリコン週間BOOKランキング』で累積売り上げ50万部を達成するのは、『変な家』『変な絵』『変な家2 〜11の間取り図〜』に続き、自身通算4作目となりました。

■いまの気持ちは「感謝が一番」

いまの気持ちについて雨穴さんは、「買ってくださった方々、売ってくださった方々への感謝が一番です。前作からだいぶブランクが空いてしまったので、発売前は“もう忘れ去れているんじゃないか”とか“鳴かず飛ばずなんじゃないか”とかいろいろ不安だったのですが……。たくさんの方に手に取っていただけてとても嬉しく思います」と感謝の気持ちを明かしました。

また、今後の作品で扱いたいテーマについて聞かれると、「あるのですが、すごくドロッとしたテーマなので作品に仕立てるまでは口に出さないようにしています。もしいつかドロッとしたテーマの本が出たら“あのとき言っていたあれか”と思ってください」と話しました。

オリコン調べ（2026/3/9付）