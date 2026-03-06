◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・斎藤麗王―同級４位・大畑俊平（３月７日、東京・後楽園ホール）

ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級タイトルマッチの前日計量が６日、都内で行われ、王者の斎藤麗王（２７）＝帝拳＝、挑戦者の同級４位・大畑俊平（２５）＝駿河男児＝がともにリミットちょうどの５８・９キロでクリアした。

斎藤は昨年７月、同級王者・渡辺海（ライオンズ）に挑戦。初回に２度のダウンを奪われたが、３回に逆転ＴＫＯで勝利し新王者となった。初防衛戦だが「チャンピオンだからとか、守るとか、全く興味がない。戦う以上は勝つ、というだけ」と強調。試合に向けて「課題は明確なので、そこに重点を置いて伸ばしてきた。スパーリングをやりつつ、実戦の中での防御の練習を多くやってきた」と話し、「防御をしっかりやりながら、攻撃に生かせるように」と続けた。

前戦は２０２５年度年間表彰で年間最高試合賞（世界戦以外）に選出されたが、今回は「あんまり期待しないでください」と苦笑。「『さすが』と言われるような試合をしたい。もしいつもみたいな状態になるなら、切羽詰まってるなと思ってください」とジョーク交じりに語った。

興行のメインイベントでは、東洋太平洋同級タイトルマッチで同門の波田大和（２９）がＶ３戦に臨む。「同じアジアチャンピオンとして、存在を証明したい」と意気込んだ。

対する大畑は、デビュー３戦目の日本ユース同級タイトルマッチで渡辺に判定負けを喫したが、以降は５連勝中だ。

開催中の同級１０００万円トーナメントには同門の木村蓮太朗が出場しているため、エントリーしなかった。「トーナメントにチャンピオンは出ないと思っていたので、チャンスが来ると思っていた。狙い通りです。しっかり仕上げてきたので勝ちます。これまで節目で負けてきた。今回もやっと来た節目。これがあったから、と思える試合にしたい」と初タイトル獲得に意欲を示した。

「ここでベルトを取れば、ジムにもトントン拍子にベルトが来る流れになる。僕がベルトを取って勢いをつけたい」。明日は地元・静岡からも応援団が駆けつける。「盛り上がるような面白い試合をしたい。（隣の東京ドームで）ＷＢＣもあるので、盛り上げないと」と目を輝かせた。

戦績は斎藤が７勝（７ＫＯ）１敗、大畑が７勝（４ＫＯ）１敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。