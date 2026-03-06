◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が先制の満塁本塁打を含む３安打５打点の大暴れで、文句なしのヒーローに選ばれ、お立ち台に上がった。

４万２３１４人が見つめる東京ドームにお立ち台に立ち、「いいスタートが切れた。応援のおかげだと思います」と喜びを口にした。

「１番・指名打者」で出場し、初回の第１打席で初球を右翼線へ打球速度１８８・５キロの超速二塁打でチャンスメイク。ドジャースでの“定位置”１番でいきなり存在感を発揮し、勢いに乗った。

衝撃は、２回１死満塁の第２打席。カウント２―１からの４球目の１２４キロカーブをやや泳がされながら右翼席へ先制の満塁本塁打。「打った瞬間に入るなと思った。先制点をどうしてもとりたい気持ち、外野フライでも１点とろうと思った」。飛距離１１２・２メートル、打球角度は３１度の一発は、侍ジャパンでは２３年３月１２日の第５回ＷＢＣ１次ラウンド・オーストラリア戦（東京ドーム）以来、１０９０日ぶりのアーチとなった。

この回一挙１０点。「あの回に尽きるなというか。いいゲーム運びができて素晴らしいゲームだったなと思います」と満足げだった。

４日の会見では「オフェンス面でしっかりと落ち着いてプレーできれば、いい試合が多くできるんじゃないかなと思います」と意気込んでいた大谷。強化試合の２試合では５打数無安打と沈黙していたが、本戦ではプレミア１２覇者の台湾相手に格別の輝きを放った。