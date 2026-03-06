◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

侍ジャパンが今大会初戦の台湾戦で、２回に主要大会ではいずれも最多となる７安打、１０得点を挙げ、プレミア１２の決勝で敗れた相手に雪辱した。７回以降１０点差の大会規定が適用され、７回コールド勝ち。「１番・ＤＨ」で出場した大谷翔平投手（３１）は２回に先制の１号グランドスラムを放つなど３安打５打点の活躍で大勝に導いた。

強力打線が序盤に爆発した。両チーム無得点で迎えた２回、村上の四球、牧の左前安打、源田の死球などで１死満塁。ここで大谷が右翼席に１号満塁弾を放ち、４点を先制した。続く鈴木の四球で１死一塁で吉田が右中間に適時二塁打で１点追加。岡本の四球でなおも１死一、三塁で村上が二塁内野安打を放ち、台湾先発右腕のテイ・コウキンをＫＯした。その後も、この回２度目の打席がまわってきた大谷の適時打などで追加点を挙げて、１イニング１０得点をマークした。

３回にも岡本、源田の適時打で３点を追加。大量リードをもらった先発の山本は、初回から全力で飛ばした。３回に味方の失策や２四球などで２死満塁のピンチを招いて無安打で降板。２番手の藤平がピンチを切り抜けて、山本は２回２／３を無失点だった。

投手陣は５回までノーヒットノーランでつなぎ、完封リレー。１次ラウンドと準々決勝で適用される大会の７回以降１０点差の大会ルールによって、コールド勝ちが決まった。連勝をかけ、７日は韓国戦（東京Ｄ）に臨む。