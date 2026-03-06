◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―台湾（６日・東京ドーム）

侍ジャパンの４番手・北山亘基投手（日本ハム）が１回１安打１奪三振無失点の好投を見せた。

１３点リードの６回から４番手として登板。先頭打者には台湾のチーム初安打となる右前安打を浴び出塁を許したが、後続は空振り三振、二ゴロ、二ゴロに打ち取り、得点は許さなかった。

侍ジャパンが出塁時や得点時に行っている「お茶たてポーズ」の考案者でもある北山。今試合でも、両軍無得点の２回１死満塁で右翼スタンドへ先制の満塁弾を放った大谷が披露するなど、チーム内でも浸透している。大谷の無茶ぶりを受け、当初は左手で茶わんを持ち、右手を添えて２回回して飲む「お茶パフォーマンス」を考え出したが、２日に行われた食事会で「手短な方がいい」とアドバイスを受け、改良。お茶を点（た）てるしぐさがダイヤモンドをかき回していくようなしぐさに似ていることや「点てる」が「点を取る」と連想されることから現在の“完成形”にたどり着いた。

井端監督も４日に「非常にみんなでやるというのではチームの士気が高まると思いますし、一体感も出る。１０本（杯）、２０本（杯）くらいいければ」と期待を寄せていた。