¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡Öº£¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤Ê¡×¡¡¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥óÁûÆ°¤Ç¸µ¥¢¥¤¥É¥ëÉô²¼¤Ë¼«½Åµá¤á¤ë
¡¡¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤¬£¶Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¤·¡¢°Å¹æ»ñ»º¡Ö£Ó£Á£Î£Á£Å¡¡£Ô£Ï£Ë£Å£Î¡×¡Ê¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¡Ë¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤Ç¡¢¼«¿È¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¼ÒÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¹Â¸ý»á¤¬£Ã£Å£Ï¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£×£Å£É£Î¡¿£Â£Á£Ã£Ë£Ó£Ô£Á£Ç£Å¡×¤Î¸µ¹Êó¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¹ñÌÚÅÄ¤µ¤ê¤Þ¤ë»á¤Ï¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¤ÎÁûÆ°Ä¾¸å¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¹Â¸ý»á¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÆü¤«¤é°ì¿ç¤â¤»¤º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤â¹Êó¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤«¤éÊó¹ð½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ï¸½¾õ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¡¢±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¶Æü¤Ë¤Ï¹Â¸ý»á¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö£Ø¤Ç¥ß¥¾¤òÍÊ¸î¤·¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤Û¤ÜÁ´°÷¡¢ºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤µ¤ó¤è¤ê¤â¼Ò²ñÅª¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥ß¥¾¤È±ó¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¶á¤¤¤«¤é¥ß¥¾¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹Â¸ý»á¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹ñÌÚÅÄ»á¤Ë¼«½Å¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¡£¤³¤ì¤Ë¹ñÌÚÅÄ»á¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤«¡Ö¤¨¤Ã¡©¡¡¥ß¥¾¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤Æ¤È¤«¤Ä¤é¤¤¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÌÚÅÄ»á¤Ï¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¤òÃÚ¤»¡¢¹ÊóÃ´Åö¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤Ë¤Ï¹Â¸ý»á¤ÈÅÏî´½í¤Î·ëº§¥Í¥¿¤Ç±ê¾å¤·¡¢ºï½üÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î°ìÏ¢¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤â¡Ö£Ä£Í¤Ç¤ä¤ëÏÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¥³¥ó¥È¤Ï¤â¤¦¤¨¤¨¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£