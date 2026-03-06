¡Ö디스¡Ê¥Æ¥£¥¹¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©ÆüËÜ¸ì¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ëÉ½¸½...¡ª¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö디스¡Ê¥Æ¥£¥¹¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö디스¡Ê¥Æ¥£¥¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹ÔÆ°¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö디스¡Ê¥Æ¥£¥¹¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÌµ»ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö디스¡Ê¥Æ¥£¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖÌµ»ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î´Ú¹ñ¸ì¡£
¡ÖÌµÎé¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë±Ñ¸ì¤Î¡Ödisrespect¡×¤¬¤â¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¼«µÔ¡×¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö셀프 디스¡Ê¥»¥ë¥Õ ¥Ç¥£¥¹¡Ë¡×¤È¸À¤¦¤ó¤À¤½¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô