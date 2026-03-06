◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本13-0チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)

日本が7回13得点とチャイニーズ・タイペイを圧倒。大会規程によりコールド勝利となりました。

WBC初戦を迎えた日本代表・侍ジャパンは初回、1番・大谷翔平選手がツーベース。得点には結びつきませんでしたが、会場からは割れんばかりの大歓声が沸き起こりました。

そして、2回はビッグイニングとなります。先頭の村上宗隆選手がフォアボール、続く7番・牧秀悟選手がヒットを放つなど1アウト満塁を作ると、大谷選手に打席が回ります。すると4球目、体勢を崩されながらカーブを捉えライトスタンドへ。豪快なグランドスラムで4点を先制しました。

その後も日本の勢いは止まらず。吉田正尚選手、村上選手、源田壮亮選手、若月健矢選手が打点を挙げ9-0。その後2アウト1塁、3塁から第3打席を迎えた大谷選手がライト前ヒットを記録し、10得点目としました。

続く3回にはランナー1塁2塁で岡本和真選手が泳ぎながらもバットの先でセンターへ跳ね返すタイムリー。その後2アウト2塁、3塁となり源田選手が自身4打点目となる2点タイムリー安打で13-0としました。

先発の山本由伸投手は2回までノーヒットピッチング。しかし3回、味方のエラーで出塁を許し2アウト後、連続フォアボールで満塁となります。ここで山本投手は降板となり、マウンドには藤平尚真投手があがると空振り三振でピンチを脱しました。

4回から3番手の宮城大弥投手がマウンドへ。フォアボールを1つ出しましたが連続三振。5回はデッドボールと四球を出しますが無失点とします。

6回は北山亘基投手がチャイニーズ・タイペイに初安打を許しますが、後続は抑えこの回を終わらせると、7回は曽谷龍平投手が三者凡退としました。

７回終了時13‐0で大会規程により、侍ジャパンのコールド勝ちとなりました。