ブロードウェーミュージカルの映画化作品において全世界興行収入歴代1位（映画会社発表）を記録した『ウィキッド ふたりの魔女』。その続編となる映画『ウィキッド 永遠の約束』が6日に公開され、多数のコラボイベントが行われたりコラボグッズが発売されたりと、盛り上がりを見せています。



■東京・ミッドタウン日比谷には、華やかなフォトスポットが登場

東京ミッドタウン日比谷では、4月4日まで開催される、春の訪れを華やかに祝うイベント『HIBIYA BLOSSOM 2026』とのコラボが実現。

劇中の舞台・マンチキン国のチューリップ畑をイメージしたという大階段の装飾や、物語を象徴する『黄色いレンガの道』など、魔法の世界へ没入できる空間となっていて、フォトスポットとしても楽しめます。

日比谷ステップ広場には、1万5000 本を超える再利用可能なアーティフィシャルフラワーを使用し、映画の世界観を表現したフラワードームを設置。午後4時からはライトアップが実施され、劇中歌である『フォー・グッド』が10分に1回流れる特別な演出も。昼とは違った幻想的な雰囲気を味わえるといいます。

さらに、カフェやレストランでは、“悪い魔女”・エルファバと“善い魔女”・グリンダをイメージしたというグリーンとピンクのメニューが期間限定で登場します。

■映画の世界観をモチーフにした限定アイテム

生活雑貨店・ロフトでは、全国の店舗で『LOVE WITHOUT LIMITS COLLECTION by LOFT』を開催。

映画の世界観をテーマに、エルファバやグリンダが描かれた限定パッケージのメイク・ボディーケア・スキンケアアイテムのほか、ポーチやミラー、ヘアクリップなどロフト限定アイテムを含む全12種類が集まります。

■ラフォーレ原宿では11店舗とコラボ

東京・ラフォーレ原宿では20日から4月12日まで、館内横断企画『WICKED COLLECTION in LAFORET』を開催し、館内の11店舗が映画とコラボ。バッグやワンピースなどのファッションアイテムのほか、コラボメニューも限定発売されるといいます。

ブランド『Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）』では、映画を記念したコレクションを4月13日に全国の店舗およびECサイト『STRIPE CLUB』にて発売。3月20日より、ラフォーレ原宿にて先行販売が決定しています。

■“善い魔女”・グリンダと“悪い魔女”・エルファバをイメージ

グリンダをイメージしたアイテムは、劇中でまとうピンクのドレスから着想を得て、マットな質感のサテン生地にシルエットやティアラ、ちょうのモチーフをはくプリントで施し、“Glinda”のロゴにはラインストーンを。華やかさの中にも上品さが引き立つデザインに仕上がっています。

■SNSでは“コラボ見てきました”という声も

エルファバを表現したアイテムには、重厚感のあるジャカード素材が採用され、トートバッグには、ほうきや帽子、羽といった象徴的なモチーフを刺しゅう。また、バッグの内側には、エルファバを象徴するグリーンのサテン生地を使用し、シックな外観とのコントラストが演出されています。

SNSでは、公開日に早速映画を見たファンから“感動して号泣”や“歌唱シーンはすごかった”といった投稿が。また、“コラボも多くてうれしい”や“コラボ見てきました”など、作品とコラボイベント・グッズなどをあわせて楽しむ声も上がっています。