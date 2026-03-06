侍ジャパンが初戦で台湾に13−0で7回コールド勝ち　2回に大谷翔平の先制満塁弾含む一挙10点　WBC

◇ワールドベースボールクラシック 東京シリーズ 一次ラウンド・プールC 台湾0−13日本（6日午後7時試合開始、東京ドーム）

WBCの侍ジャパン初戦、台湾戦が6日に東京ドームで行われ、1番DHで先発出場した大谷翔平選手（31＝ドジャース）が2回表の第2打席で満塁ホームランを放った。試合は日本が7回終了13−0で台湾に7回コールド勝ちを収めた。

1回表の第1打席でライト線への二塁打を放っていた大谷は、1死満塁で回ってきた第2打席で台湾の先発ジェン・ハオジュン投手がカウント2−1から投じた4球目のカーブをとらえてライトスタンドに運び、侍ジャパンが4点を先制した。

この回、4番の吉田正尚選手（32＝レッドソックス）、6番の村上宗隆選手（26＝ホワイトソックス）、8番・源田壮亮選手（33＝西武）、9番・若月健矢捕手（30＝オリックス）にもタイムリーが飛び出し9点をリード。2死1、3塁で再び大谷の第3打席に回り、台湾2番手のフー・ジーウェイ投手からライトへ痛烈なタイムリーを放ち、侍ジャパンが一挙10点の猛攻で大量リードを奪った。

3回にも3点を加えて13−0とした日本は、先発の山本由伸投手（27＝ドジャース）が3回途中まで無安打に抑える好投を見せたが、3回裏に失策と連続四球で2死満塁のピンチを迎えたところで降板となり、2番手の藤平尚真投手（27＝楽天）にマウンドを譲った。山本は2回2/3、打者11人に53球を投げ被安打0、奪三振2、与四球3、失点0の内容だった。

4回表の先頭で向かえた大谷の第4打席はファーストライナーに倒れた。

大谷は7回表の第4打席を迎えたところで、代打の佐藤輝明選手（26＝阪神）と交代。この日は4打数3安打、本塁打1、打点5、得点1の成績だった。

試合は13安打13得点の日本が、投げては山本−藤平−宮城大弥投手（24＝オリックス）−北山亘基投手（26＝日本ハム）−曽谷龍平投手（25＝オリックス）の5人で台湾を1安打に抑える完封リレーを見せ、7回終了13−0でコールド勝ち。大会連覇へ絶好の滑り出しを決めた。