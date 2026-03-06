【ダイソー／スリコ／セリア】プチプラで叶う「我が家にピッタリ」収納！ 家事アドバイザーの実例付き
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
今回は、DAISO（以下、ダイソー）、3COINS（以下、スリーコインズ）、Seria（以下、セリア）のアイテムを使った収納例をご紹介します。
ダイソー「チューブ薬味スタンド」でコスメ収納
薬味チューブが5本入るダイソーの「チューブ薬味スタンド」（税込110円）は、細々としたものを整理するのに便利です。上の画像は、コスメボックスの中でリップ類の収納に使っているものです。
ダイソー「回転できる透明収納ケース」で調味料収納
ダイソーのコスメ用品売り場にある「回転できる透明収納ケース」（税込330円）は、回転するという特徴から、奥のものが取りにくい冷蔵庫の中で大活躍してくれます。中が仕切られているので、細いチューブも倒れることなく回転させられます。
冷蔵庫以外でも、洗面台の鏡裏などの狭い場所で奥のものが取りにくいシーンで活躍してくれます。
中身を見せる収納に！ ダイソー「透明収納ケース」
クローゼットの奥にシーズンオフのものをしまうときや、何が入っているか家族全員に分かるようにしておきたいときなどに便利なのが、ダイソーの「透明収納ケース」（税込330円）。
筆者の家では、玄関の収納棚に分別ゴミ用に使うアイテム（上の画像左）を入れて置いていたり、クローゼットの奥にシーズンオフとなった夏のクールリングやひんやりタオル（上の画像右）などを入れて収納したりしています。
普段あまり使わないものも、透明のケースに入れておけば、視界に入ってきて存在を忘れずにいられます。
ダイソー「ポール用スライド棚」＋2品で洗濯機上に収納誕生
いわゆるつっぱり棒と組み合わせて使えるのが、ダイソーの「ポール用スライド棚」（税込220円）。2本のつっぱり棒の上に載せることで棚として使うことができます。
つっぱり棒は「つっぱり棒壁面ガード」2個（税込110円）を利用することで安定し、壁に跡をつける心配もありません。
軽さがウリ！ スリーコインズ「フタ付きクリアスクエアボックス」
スリーコインズの収納で人気なのが「クリア収納シリーズ」。ポリプロピレン素材で軽く丈夫で、形もいろいろあります。今回ご紹介するのは「フタ付きクリアスクエアボックス」（税込330円）。薄型クローゼットの上の棚にもぴったり置けて、軽いので出し入れも簡単です。
無印良品のファイルボックスにぴったり！ セリア「中が見えるボックス スクエア」
無印良品のファイルボックスにぴったり合うとSNSでも人気なのが、セリアの「中が見えるボックス スクエア」（税込110円）。
筆者は基礎化粧品を入れている無印良品のファイルボックスに、コットンを入れるためにセリアの「中が見えるボックス スクエア」を1つ使っています。3つ用意するとファイルボックスにぴったりと入れることができますよ。
今回は、ダイソー、スリーコインズ、セリアで買えるプチプライスの収納グッズをご紹介しました。幅広いアイテムがあるので、自分の家に合う収納を作ることができます。ぜひお試しください。
