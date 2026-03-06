「誕生日近くの撮影日」武井咲、スタッフからもらったプレゼント公開「おシャンティだね」「素敵です」
俳優の武井咲さんは3月6日、自身のInstagramを更新。撮影現場でスタッフから贈られた花束を公開しました。
【写真】武井咲がスタッフからもらったプレゼント
コメントでは「きれいなお花ですね」「素敵です」「花を見ていると心が和みますね」「今月は表紙なので尚更気合い入れてゲットしますね」「花瓶おシャンティだね！」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
「きれいなお花ですね」武井さんは「去年のお話ですが」とつづり、1枚の写真を公開しました。白い花を中心に、鮮やかなグリーンが美しく映える花束が写っています。この花束は、武井さんの「誕生日近くの撮影日」に、自身がレギュラーモデルを務める女性ファッション誌『VERY』（光文社）のチームからサプライズでプレゼントされたものだそうです。
「本日発売のVERY4月号」同誌の公式Instagramでは、武井さんの写真や動画をたびたび公開しています。6日には「本日発売のVERY4月号」とつづり、1本の動画を公開。動画後半では、武井さんに花束が手渡される様子が映っています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
