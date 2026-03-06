AI版『トゥルーマン・ショー』の世界…？

2025年夏、突如現れた“すべてがAI生成によって生まれた女優・ティリー・ノーウッド（Tilly Norwood）”。その姿がお披露目された当初は、俳優業界から大きな反感を買ったことも話題となりました。

このTillyを“制作”したのは、AIタレントスタジオとしてさまざまなAI生成キャラクターを生み出しているイギリスのプロダクションXicoia。彼らが打った次なる一手は、彼女のためのメタバースをつくることでした。

AIキャラクターの生活がエンタメに

Xicoiaが現在手がけているメタバース、通称“ティリーバース（Tillyverse）”は「誰もが目にしたくなるようなティリー・ノーウッドの魅力的な物語」をパッケージした完全なデジタルユニバースとして展開する予定とのこと。

CEOのEline Van der Velden氏はプレスリリース内で、「さまざまなプラットフォームを通して生まれるファンとの交流に、彼女のユーモアや日常生活、そしてキャリアの選択がどう影響を受けるのか」が垣間見れると伝えています。また、今後彼女との交流を見せるAIキャラクターもお披露目予定なのだとか。

加えてXicoiaは、Amazon Prime Videoで配信されたいくつかのヨーロッパ制作の番組で、ソーシャル戦略を担当したMark Whelan氏を迎えることも発表。Whelan氏は「他社から発注を受けたオーダーメイドのAIタレント生成」を管轄することになるといいます。もしかすると、いろんな生成AIキャラクターが映画やドラマに登場することになるのかも。

俳優業界からの反発も強いAI

2025年夏にティリーがデビューを発表した際、Velden氏は（未だ契約締結には至っていないものの）「多くのタレントエージェンシーからオファーがある」ことを示唆してきました。こうした流れに反感を示しているのは、俳優業界です。

アメリカの映画俳優組合のSAG-AFTRAはティリーに関する声明を発表。ティリー・ノーウッドについて、「単なるコンピュータープログラムによって生成されたキャラクターに過ぎず、数えきれないほどのプロのパフォーマーたちが生み出してきた素晴らしい成果を無断かつ報酬もないままに利用し、学習させている」と痛烈に批判しています。

2023年には、AIに対する脅威を感じたハリウッドの俳優陣によって、大規模なストライキが敢行されたことも話題になりました。その反響を受け、組合がハリウッドのメジャースタジオと締結した契約では、AIに関する規定も盛り込まれています。ただこの契約も、今年2026年の6月30日をもって失効する予定。現在組合のトップである俳優のSean Astin氏が再交渉に臨んでいることも伝えられています。

2023年以降、Google（グーグル）のNano Banana ProやByteDance（バイトダンス）のSeedance 2.0、それにOpenAI（オープンエーアイ）のSoraなど、AI生成でショート動画をつくれるサービスが数多くローンチされ、世界中で大きなバズを生み出してきました。実際こうしたサービスが流行するのは、業界の映像作家や俳優たちにとって死活問題。今回のティリーバース誕生も、波乱を呼ぶこと必至でしょうね。