◇プロ野球オープン戦 巨人3-2オリックス(6日、京セラドーム)

巨人は9回に追い上げられましたが、1点差で逃げ切りました。

打線は3回、下位打線で好機をつくると、3番の泉口友汰選手が山岡泰輔選手のストレートをとらえ、ライトへタイムリー二塁打を記録。1点を先制します。

5回は安打と四球で好機をつくり、4番のダルベック選手が阿部翔太投手強襲のタイムリーで1点を追加。6回は佐々木俊輔選手が1アウト3塁の好機で、郄谷舟投手からセンターへのタイムリーで3点リードとしました。

岸田行倫選手や佐々木選手がマルチヒットを記録しました。

投手陣は先発の山粼伊織投手が4回2安打、3奪三振、無失点と好投。3、4回と得点圏にランナーを背負いましたが動じず。力のこもったストレートや100キロ台のカーブなど、緩急自在にオリックス打線を封じます。2番手以降の投手も毎回ランナーを出しながらも得点は与えません。

9回はドラフト2位ルーキーの田和廉投手が2アウトから四死球でピンチをつくり、山中稜真選手にライトフェンス直撃の2点タイムリー二塁打を献上。なおも続くピンチは紅林弘太郎選手を内野ゴロに打ち取り、逃げ切りました。