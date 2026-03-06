上野厚生労働相は６日の閣議後記者会見で、高額療養費制度や、市販薬と成分や効果が似ているＯＴＣ類似薬など、医療保険制度改革による患者負担の見直しで、公的医療保険の加入者１人当たりの保険料は合計で年約２２００円減るとの試算結果を明らかにした。

高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に患者の負担を抑える仕組み。厚労省は２０２６年８月と２７年８月に、患者の負担上限額をそれぞれ最大で７％、３８％引き上げる。

厚労省は、２７年８月からの引き上げで医療費を現行と比べ、年２４５０億円低減できると試算した。保険料は年１６４０億円減少し、加入者１人当たり年約１４００円下がる見込みだ。

ＯＴＣ類似薬については、処方された薬の価格の４分の１を「特別の料金」として患者に求める方針。この場合、保険料は１人当たり年約４００円減る。

２６年６月からは、ジェネリック医薬品（後発薬）があっても先発薬を選んだ患者に求める追加負担を、現行から倍増させ、後発薬との差額の２分の１にする。長期処方を可能にする処方箋の普及などと合わせ、１人当たりの保険料は年約４００円減ると試算された。