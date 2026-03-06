ＲＩＰ ＳＬＹＭＥが６日、自身のライブ＆ドキュメンタリー映画の舞台あいさつに登場。壇上で、同時刻に行われていたＷＢＣ日本代表対台湾戦でのドジャース・大谷翔平の活躍が話題となった。

イベント中、ＲＹＯ―ＺとＩＬＭＡＲＩのくじ引きにより、この日登壇していなかったＳＵが１人で行う舞台あいさつの会場が名古屋と京都で行われることが決まった。２人はそのことをＳＵへ生電話で報告した。

電話に出たＳＵはＷＢＣを観戦していたようで、侍ジャパンの大谷翔平が満塁本塁打を放ったことに大興奮。「大谷がすごいんだよ」と電話越しに熱気を伝えると、ＲＹＯ―Ｚも「そっか、今日ＷＢＣじゃん。マジでみんな（会場に）来てくれてありがとね」と訪れたファンへ感謝。まさかの展開に会場は笑いで包まれていた。

その後、ＩＬＭＡＲＩがＳＵへ舞台あいさつの地方行脚が決まったことを報告するも、「今ね、岡本（和真）が打ったかな」と自身のことよりも侍ジャパンの猛打爆発に夢中になっていた。

この日は、グループ２５周年歴史をたどったライブ＆ドキュメンタリー映画「ＲＩＰ ＳＬＹＭＥ ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ―２５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＧＲＥＡＴＥＳＴ ＭＥＭＯＲＹ―」（金井紘監督）公開記念舞台あいさつにＲＹＯ―ＺとＩＬＭＡＲＩが出席。公開初日を迎え、ＲＹＯ―Ｚは「エンターテインメントが大好きな人間として、まさか我々が劇場のスクリーンに映し出されるなんていうのは夢のまた夢ぐらいに思っていたので、こうやって実現させていただいて、めちゃくちゃ光栄でございます」と感激していた。