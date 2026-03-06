本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模
本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模
3/6（金）
EUR/USD
1.1490（5.50億ユーロ）
1.1500（13.7億ユーロ）
1.1600（15.0億ユーロ）
1.1700（5.25億ユーロ）
1.1720（6.86億ユーロ）
1.1750（10.0億ユーロ）
1.1800（6.35億ユーロ）
USD/JPY
156.40（9.55億ドル）
158.25（5.71億ドル）
GBP/USD
1.3425（7.00億ポンド）
1.3000（4.66億ポンド）
ユーロドルは1.1600に15億ドル規模のピンポイント
ドル円は156.40と158.25に中規模設定あり
ポンドドルは1.3425に中規模のポイント
