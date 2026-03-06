本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模



3/6（金）



EUR/USD

1.1490（5.50億ユーロ）

1.1500（13.7億ユーロ）

1.1600（15.0億ユーロ）

1.1700（5.25億ユーロ）

1.1720（6.86億ユーロ）

1.1750（10.0億ユーロ）

1.1800（6.35億ユーロ）



USD/JPY

156.40（9.55億ドル）

158.25（5.71億ドル）



GBP/USD

1.3425（7.00億ポンド）

1.3000（4.66億ポンド）



ユーロドルは1.1600に15億ドル規模のピンポイント

ドル円は156.40と158.25に中規模設定あり

ポンドドルは1.3425に中規模のポイント

