ABCグループは、3/9(月)～15(日)の1週間、「防災」をテーマに、テレビ、ラジオ、リアルイベントを横断する防災キャンペーン「アスミライ防災WEEK」を実施します。

2011年3月11日に発生した東日本大震災から15年という節目を迎える本年、震災の記憶を風化させず、“次に備える”知恵を共有し続けることは、放送局としての重要な使命であると考えています。

本キャンペーンでは、日常と災害を地続きで捉え、「自分ごととして考える防災」を各番組で提案します。また、その集大成として3月14日(土)・15日(日)の2日間、うめきたにて体験型イベント「もしもFES大阪2026」を開催します。

「特別なこと」ではなく「暮らしの一部」としての防災。放送とリアルな体験の両輪で、防災意識の醸成と具体的な行動変容を目指す1週間を展開します。

▼テレビ

※番組内容は予告なく変更となる場合があります。

■「おはよう朝日です」（毎週月曜～金曜 朝5時～8時）

最新技術からデザインまで、防災課題を自分ごとに

・3/9(月)「トレンドデリバリー」で最新防災グッズを紹介。お天気コーナーでは、防災士の資格を持つ正木明さんが、ハザードマップと、被害が起きた時に取るべき行動を説明します。

・3/11(水)クローズアップコーナーは「朝刊 0 面」。「災害と最新技術」をテーマに、災害で被害を受けた建物や町の復興に役立つ 3D スキャン技術を紹介します。

・3/13(金)「朝トレキーワード」で、アートディレクターの山崎晴太郎さんが「デザインで防災意識を高める」取り組みを紹介します。

■「おはよう朝日土曜日です」（毎週土曜 朝6時30分～8時）

3/14(土)は「もしもFES大阪」会場から生中継！

3/14(土)、15(日)の2日間にわたって開催される体験型防災イベント「もしもFES大阪」。

大石紗椰(ABCテレビアナウンサー)が、防災体験を交えながら、災害時に何に備え、どう行動すれば命を守れるのかを伝えます。

■「news おかえり」（毎週月曜～金曜 午後3時40分～7時）

期間中、「防災」を切り口とした様々な特集を放送

「もしもFES大阪」ではコラボステージも！

・3/10(火)「気象警報が変わる!?」

・3/11(水)「商店街復興の歩みと試練」

・3/12(木)「災害支援コンビニ」

・3/13(金)カテキョのピーヤ「災害時、水はあってもトイレはない盲点」

3/14(土)・15(日)は「もしもFES大阪」会場にて、気象予報士・岡雄介さん、ABCテレビアナウンサー、中西花さんによる「newsおかえりコラボステージ おか天クイズ」を予定しています。

■｢教えて！ニュースライブ 正義のミカタ｣（毎月土曜あさ9時30分～）

3/14(土)は「防災のミカタ」特集！

東日本大震災から15年の節目として、復興の現状と今後の備えを徹底解説！

▼ラジオ

■｢おはようパーソナリティ小縣裕介です／古川昌希です｣

3/9(月)～13(金)は、防災ミニコーナーを設置

期間中は、午前8時45分頃から、防災ミニコーナー「準備万端！もしもライフ」を放送。１日１テーマで防災に関する知識を紹介したり、ゲストの専門家にお話を伺ったりと、防災への理解を深める1週間。

「もしもFES大阪」では、小縣裕介(ABCテレビアナウンサー)・古川昌希(ABCテレビアナウンサー)を中心としたパーソナリティが、イベントステージに出演します！

【イベント出演者】

3/14(土)：小縣裕介、板垣菜津美、江崎友基子 ゲスト：辻直美（国際災害レスキューナース）

3/15(日)：古川昌希、去来川奈央 ゲスト：清水とおる（おはパソ気象予報士・防災士）

■｢ぼうさい部｣

3/9(月)～13(金)は、防災クイズを放送！

期間中、午後8時台または午後9時台に防災クイズを放送します。

パーソナリティを務める大石紗椰(ABCテレビアナウンサー)と座波貴紀(ABCテレビ報道記者)が、リスナーと共に防災意識の向上を目指します。

▼イベント

■｢もしもFES大阪2026｣

3/14(土)･15(日)の2日間、｢もしもFES大阪2026」を開催します。本イベントは、地震発生時、家にいた場合、オフィスにいた場合、何を備え、どう行動すれば命を守れるかを楽しく体験するイベントです。｢news おかえり｣「正義のミカタ」｢おはようパーソナリティ｣等の番組コラボステージも実施予定！

「もしも」に備えれば、未来は大きく変わるはず。

【日時】3/14(土)・15(日) 10:00～17:00

【場所】グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた

●アスミライ プロジェクトとは ？

「今日より良いアスのために、ミライのために、できることを続けていく」。

教育をはじめ、世界を取り巻く様々な社会課題に取り組み、サステナブルで

だれもが暮らしやすい社会の実現を目指すABCテレビの取り組みです。

「アスミライ」公式HP https://www.asahi.co.jp/asumirai/