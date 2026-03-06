先月２２日に宝塚を退団した元雪組トップ娘役で俳優の夢白あやが、退団翌日にインスタグラムのアカウントを開設。すでに４万人以上のフォロワーを集めていることが６日までに分かった。

夢白は東京都杉並区出身。２０１７年に宝塚音楽学校を卒業後、宝塚歌劇団に１０３期生として入団した。入団時の成績は４番で、雪組公演「幕末太陽傳／Ｄｒａｍａｔｉｃ “Ｓ”！」で初舞台。その後、宙組に配属され同年「異人たちのルネサンス」で初ヒロインを務めた。２０年９月に雪組に組替えとなり、２２年１２月にはトップ娘役に就任。「ボー・ブランメル〜美しすぎた男〜」、「Ｐｒａｙｅｒ ．．．」の東京宝塚劇場公演の千秋楽をもって宝塚歌劇団を退団した。

インスタを始めたのは、退団の翌日２３日から。「卒業したてほやほやの、あやです。みなさんとのお約束、ちゃんと守ります。ロスになんてさせません！これからはこの場所で、もっと近くで想いを届けていきます。やっとスタートできるのが嬉しくて、せっかちな私は即行動でした。ここでたくさんの方と繋がれますように。スピード感を持って情報を更新して行きます！！」とファンへあいさつをしている。

投稿には「少しはゆっくり休んでね！また会えるの楽しみにしてる」「Ｍｕｓｅですね。美しすぎる」「カッコイイあやちゃんも素敵です」といった応援コメントが続々寄せられている。

なお、現在は芸能事務所に所属せず個人で活動している。