野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表の岡本和真内野手は6日、東京ドームでのチャイニーズ・タイペイ戦に「5番三塁」で先発出場。3回表の第2打席に、ダメ押しの中前適時打を放った。

今季から岡本が入団したブルージェイズの公式Xは、現地での観戦動画を投稿。“ルーキー”の活躍に大きな注目を寄せている。

■早朝カナダのファンにもメッセージ

ブルージェイズ公式が投稿した動画

日本代表「侍ジャパン」の初陣となったチャイニーズ・タイペイ戦。注目の一戦は、大谷翔平投手のド派手な本塁打で幕を開けた。

両チーム無得点で迎えた2回表。1死満塁で打席に入った大谷は、右翼スタンドへ飛び込む先制のグランドスラムを記録。勢いに乗った侍打線は、吉田正尚外野手、村上宗隆内野手、源田壮亮内野手と3本の適時打で追加点。さらに3回表には、無死一、二塁で岡本が相手3番手の外角カーブを技アリの中前適時打に。ダメ押しとなる11点目を挙げた。

ブルージェイズの公式Xは、岡本の適時打に反応し「和真、タイムリーヒット！」と日本語を添えたネット裏からの動画を掲載。カナダのトロントに向けても「おはようございます、ブルージェイズファンのみなさん！」と別アングルのプレーを投稿するなど、新戦力の活躍に熱心に声援を送っている。