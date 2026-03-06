注目を集める若手ユニット・ダウ90000の蓮見翔が、メンバーへのリアルな不満を漏らす場面があった。

【映像】ダウ90000のLINEやり取りイメージ

3月6日放送の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、芸人がコンビの将来やお笑いスキル向上などの悩みを相談する人気企画「お笑い研究部」を放送。今回は、鬼越トマホークによる「将来有望な若手が解散しないための授業」が行われた。

鬼越トマホークは、独自の分析に基づいた「コンビ解散確定な危険行動」を次々と発表。その中の一つが、「ネタを書いてない方が相方に台本を渡された時、『ありがとう』を言わず、さらに台本を読んだ時に一切笑わなかったら解散確定」というもの。

これに対し、スタジオの澤部佑（ハライチ）は「『ありがとう』は言わないなあ…」と困惑顔。しかし、同じくネタ執筆を担当する蓮見は、鬼越の主張に共感した様子を見せた。

8人組のダウ90000で全ネタを執筆する蓮見は、メンバーへの台本共有について「グループLINEに台本のデータを送るんですけど、ちっちゃいスタンプが7個並ぶだけで終わり」と、淡々とした現状を告白。

続けて蓮見は、「澤部さんとか（オードリー）春日さんが『ありがとう』を言わないのはまだ分かるんですけど、ウチは言えよって思いますね」と、つい本音を吐露。日頃の鬱憤を感じさせる口調に、ヤーレンズ・楢原真樹からは「だいぶ溜まってんじゃん！」、吉村崇（平成ノブシコブシ）からも「ようやく不満が出てきた」とツッコミが飛び、スタジオは大きな笑いに包まれた。