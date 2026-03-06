「夢グループ」所属の歌手・保科有里（64）が6日に自身のX（旧ツイッター）を更新。マスク着用を呼びかける投稿に、批判的な意見が寄せられている件について言及した。

保科は「新幹線にて。私の前の席のおじさんが5分に1回ものすごい咳をされてて、私の真後ろのかたじゃないから良いのですが ちょっとドキドキしてます マスクもせず、酎ハイとチョコレート食べてた」と報告。「『やすくして！』ならぬ『マスクして！マスクして!お願いよ、お願いよ〜!』とにかく私マスクしてます 降りる30分前に後ろの席が空いたので移動！うがい手洗いせねば」とつづっていた。

これに批判的なコメントが寄せられたといい、保科は「マスクの投稿って、結構攻撃されるんですね びっくりしました」と“苦笑い”の絵文字を添えて投稿。「効果は100％あるなんて思ってません ドキドキしたなんて書くと異常者扱い いやいや、大げさに取らないで 私の性格を解って下さってる人には解ってもらえる投稿でした」と呼びかけていた。

「あの日は2時間半の新幹線の中でず〜っと咳をされていたので。まわりの歌手の皆さんは、それはそれは私より気をつけていらっしゃるのです。あと、咳をしてる人に直接言え!とも書かれてありましたが、今の時代逆ギレ恐し 男性が女性を傷つける事が多くなってしまったこの世の中です。私の投稿は、おおらかにゆる〜く読んでもらえたら助かります」としていた。