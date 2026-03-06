ダウ90000の蓮見翔とヤーレンズが、吉本興業の若手芸人を取り巻く環境や収入面について「身の丈に合っていない」と本音をぶちまけた。

【映像】ヤーレンズが明かした「腹の立つ芸人」

3月6日放送の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、芸人がコンビの将来やお笑いスキル向上などの悩みを相談する人気企画「お笑い研究部」を放送。今回は、鬼越トマホークによる「将来有望な若手が解散しないための授業」が行われた。

鬼越トマホークが「他の芸人とのユニットライブを本気でやりだしたら解散確定」という項目を挙げると、話題は若手芸人の「意識」の問題へと発展。蓮見は、「吉本はお笑いの環境が整いすぎている。まだあまり面白くないのに大人が周りにいっぱい付いたりする」と指摘。実力以上に持ち上げられ、身の丈に合っていない「芸人像」が先に出来上がってしまっている現状を鋭く分析した。

これにはヤーレンズの楢原真樹も「ちゃんと稼げているのもでかい。身の丈に合った収入じゃない（芸人がいる）」と同意。鬼越トマホークの良ちゃんが「誰を見てて腹立ちます？」と投げかけると、楢原は腕を組みながら「神保町の若手とか大体そんな感じじゃない？」とぶっちゃけ、スタジオからは笑いが起きた。さらに、平成ノブシコブシの吉村が「やっぱそろそろ怒ったほうがいいよな」と冗談めかす一幕もあった。