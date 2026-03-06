7日（土）の天気

北日本や日本海側で雨や雪が降り、北日本では暴風のおそれがあります。太平洋側では日中晴れるところが多いでしょう。

●西日本、沖縄

晴れ間の出るところが多いですが、山陰、近畿北部は平地では雨、山沿いでは雪が降るでしょう。最高気温は、6日（金）より大幅に下がるところもあり、大阪は12℃、福岡は11℃の予想。北風が強まり、体感温度はさらに低くなりそうです。

●東日本

東海や関東の雨は朝までに止み、日中は日差しが届くでしょう。静岡19℃、東京など18℃まで上がりますが、午後は北風が強まり、夜は朝よりも寒くなりそうです。一方、名古屋は12℃、金沢や長野は9℃止まりとなるでしょう。

●北日本

北海道は雪が降り、東北ははじめ雨のところも夜には雪に変わるところが多いでしょう。風も強く、秋田と山形は警報級の暴風となる可能性が高くなっています。最高気温は札幌で5℃、仙台は6日（金）より高く13℃の予想です。

週間予報

●大阪〜那覇

鳥取は雨や雪の降る日がありますが、そのほかは晴れる日が多いでしょう。ただ12日（木）ごろは天気が崩れる可能性もあります。この先極端な暖かさはなく、平年を下回る日もありそうです。

●新潟〜名古屋

北陸では10日（火）にかけて雨や雪の降ることがあるでしょう。8日（日）は7日（土）より気温が大幅に下がるところもあり、東京は晴れても14℃。新潟や金沢は7℃止まりとなりそうです。

●旭川〜福島

北海道は8日（日）にかけて低気圧が通過し、大雪や猛吹雪となるところがありそうです。11日（水）は広く晴れて、その後は気温が平年を上回る日が続きそうです。