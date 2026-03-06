『オールスター後夜祭』今春は放送休止 藤井健太郎氏「また半年後に」
TBS系の改編期恒例のバラエティ特番『オールスター後夜祭』が、今春は休止されることが6日、分かった。演出・プロデューサーの藤井健太郎氏がX(Twitter)で明らかにした。
TBS放送センター＝東京・赤坂
同番組は、GP帯を中心に生放送される特番『オールスター感謝祭』のスタジオセットをそのまま使用し、芸人が集結して深夜にクイズなどの企画を生放送。最下位は番組から永久追放されることになっている。
毎回、TBSの改編説明会で『オールスター感謝祭』とともに放送日程が発表されてきたが、6日に行われた改編説明会では特番一覧にラインナップされていなかった。
藤井氏は「春の『オールスター後夜祭』は一旦お休みです。また半年後に。」とポストしている。
