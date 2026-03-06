チャットモンチー、YouTube登録者数10万人突破を記念してアコースティックライブ映像公開＆Zeppライブ映像のウォッチパーティー実施発表
チャットモンチーが、YouTube公式チャンネル登録者数が10万人を突破したことを発表した。
公式YouTubeチャンネルでは20周年記念として、ライブ映像のウォッチパーティーや、これまでショートバージョンのみ公開されていたMVのフルバージョンを一挙公開するなど、様々な企画を実施してきたが、登録者数10万人突破を受け、ライブ映像2曲の公開と新たなウォッチパーティーの実施を決定した。
今回公開されるライブ映像は、『チャットモンチー BEST〜2005-2011〜』の初回生産限定盤DVDに収録しているデビュー5周年記念のライブで披露された「染まるよ」「ここだけの話」の2曲。“五年目の浮気”というサブタイトルが付けられたこのライブは、キャリアの節目の試みとしてアコースティック編成で行われた。
さらに、2025年末から連続して開催されてきたウォッチパーティー企画の第5弾として、2009年ライブハウスツアーのファイナル公演を収録した『WASH THE LIVEHOUSE ’09＠Zepp Tokyo』の配信も決定した。プレミア配信は、3月25日21時からを予定している。ウォッチパーティーでは、視聴者はチャット欄でコメントを共有しながら、ライブ映像の同時視聴を楽しむことができるので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️アナログパッケージ リリース情報
◆4タイトルまとめ買い
Sony Music Shopにて【4タイトルまとめ買い】購入者を対象に、抽選で20名様に「20周年記念 オリジナル張子」をプレゼント！
※ランダム・4種のうち1種
抽選特典：20周年記念 オリジナル張子（縦約31cm×横約20cm）
抽選特典対象 まとめ買いリンク：https://kmu.lnk.to/cm20th_SMS
◆『chatmonchy has come』
2005年11月23日リリース
KSJL-6235 / 3,850円（税込）
購入：https://kmu.lnk.to/cm20th_c
[SIDE A]
1.ハナノユメ
2.DEMO、恋はサーカス
3.ツマサキ
[SIDE B]
1.惚たる蛍
2.夕日哀愁風車
3.サラバ青春
◆『耳鳴り』
2006年7月5日リリース
KSJL-6236~7 / 5,500円（税込）
購入：https://kmu.lnk.to/cm20th_m
[SIDE A]
1.東京ハチミツオーケストラ
2.さよならGood bye
3.ウィークエンドのまぼろし
[SIDE B]
1.ハナノユメ (ALBUM Mix)
2.どなる、でんわ、どしゃぶり
3.一等星になれなかった君へ
4.おとぎの国の君
[SIDE C]
1.恋の煙 (ALBUM Mix)
2.恋愛スピリッツ
3.終わりなきBGM
[SIDE D]
1.プラズマ
2.メッセージ
3.ひとりだけ
◆『生命力』
2007年10月24日リリース
KSJL-6238~9 / 5,500円（税込）
購入：https://kmu.lnk.to/cm20th_se
[SIDE A]
1.親知らず
2.Make Up! Make Up!
3.シャングリラ
[SIDE B]
1.世界が終わる夜に
2.手のなる方へ
3.とび魚のバタフライ
[SIDE C]
1.橙
2.素直
3.真夜中遊園地
[SIDE D]
1.女子たちに明日はない
2.バスロマンス
3.モバイルワールド
4.ミカヅキ
◆『告白』
2009年3月4日リリース
KSJL-6240~1 / 5,500円（税込）
購入：https://kmu.lnk.to/cm20th_k
[SIDE A]
1.8cmのピンヒール
2.ヒラヒラヒラク秘密ノ扉 (Album Mix)
3.海から出た魚
[SIDE B]
1.染まるよ
2.CAT WALK
3.余談
[SIDE C]
1.ハイビスカスは冬に咲く
2.あいまいな感情
3.長い目で見て
[SIDE D]
1.LOVE is SOUP
2.風吹けば恋
3.Last Love Letter (Album ver.)
4.やさしさ
関連リンク
◆チャットモンチー オフィシャルX
◆チャットモンチー オフィシャルInstagram
◆チャットモンチー オフィシャルYouTubeチャンネル
◆チャットモンチー オフィシャルTikTok
◆チャットモンチー 特設サイト