チャットモンチーが、YouTube公式チャンネル登録者数が10万人を突破したことを発表した。

公式YouTubeチャンネルでは20周年記念として、ライブ映像のウォッチパーティーや、これまでショートバージョンのみ公開されていたMVのフルバージョンを一挙公開するなど、様々な企画を実施してきたが、登録者数10万人突破を受け、ライブ映像2曲の公開と新たなウォッチパーティーの実施を決定した。

今回公開されるライブ映像は、『チャットモンチー BEST〜2005-2011〜』の初回生産限定盤DVDに収録しているデビュー5周年記念のライブで披露された「染まるよ」「ここだけの話」の2曲。“五年目の浮気”というサブタイトルが付けられたこのライブは、キャリアの節目の試みとしてアコースティック編成で行われた。

https://youtu.be/zp5fe6AX-ZQ

https://youtu.be/k5OZRP7x6HY

さらに、2025年末から連続して開催されてきたウォッチパーティー企画の第5弾として、2009年ライブハウスツアーのファイナル公演を収録した『WASH THE LIVEHOUSE ’09＠Zepp Tokyo』の配信も決定した。プレミア配信は、3月25日21時からを予定している。ウォッチパーティーでは、視聴者はチャット欄でコメントを共有しながら、ライブ映像の同時視聴を楽しむことができるので、ぜひチェックしていただきたい。

