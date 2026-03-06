chilldspotが、3月25日に新曲「dance now!」を配信リリースすることを発表した。

「dance now!」は、洗練されたバンドサウンドをダンスポップへと昇華したダンスナンバーで、歌詞では相手をどこか皮肉る視点や、自身の魅力で主導権を握ろうとするタフな女性像を描写した1曲に仕上がっているという。なお本楽曲は、3月6日に開催されたchilldspotのオフィシャルファンクラブイベント＜CHILLDS HOLIC vol.1＞でも披露された。

さらに同イベントでは、chilldspotが毎年ゲストアーティストを迎えて開催している対バンライブツアー＜対バンライブ“ジャム Vol.3”＞の開催も発表した。6月10日に愛知・名古屋 CLUB QUATTRO、6月11日に大阪・梅田 CLUB QUATTRO、6月16日に東京・渋谷 CLUB QUATTROで開催される対バンツアーで、ゲストアーティストは後日発表される。また、3月6日よりオフィシャルファンクラブ先行受付がスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜chilldspot 対バンライブ“ジャム Vol.3”＞ 2026年6月10日（水） 愛知・名古屋 CLUB QUATTRO

OPEN / START：18:00 / 19:00 2026年6月11日（木） 大阪・梅田 CLUB QUATTRO

OPEN / START：18:00 / 19:00 2026年6月16日（火） 東京・渋谷 CLUB QUATTRO

OPEN / START：18:00 / 19:00 チケット料金：5,500円（税込）※各公演別途ドリンク代必要

FC先⾏：1⼈2枚まで申し込み可能（同⾏者指定なし・同⾏者⾮会員可 ）

全公演のゲストアーティストは後日発表 ＜オフィシャルファンクラブ抽選先行＞

・受付期間：3月6日（⾦）21:00〜3月15日（⽇）23:59

・オフィシャルファンクラブ“CHILLDSHOLIC”：https://chilldspot.jp/feature/entry