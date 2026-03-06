ミュージシャンGACKTが5日、自身のX（旧Twitter）を更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペア競技で日本人選手として初めて金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと、三浦璃来選手と木原龍一選手への報奨金について言及した。

りくりゅうペアは、不動産などを手掛ける木下グループに所属。今回のオリンピックでの活躍を受けて、同グループから1人2000万円ずつ、合わせて4000万円の“ボーナス”が2人に支給された。

所属先からの粋な計らいに称賛の声が相次いだが、これに苦言を呈したのがGACKT。GACKTはボーナス支給の記事を引用し、「うちのスタッフがこのニュースを見て、『すごーい！2000万！』と言っているのを聞いて、正直ゾッとした」と不満あらわにした。つづけて「世界一を取った二人に2000万円。称えるのはいい。だが、、、人生を賭けて世界の頂点に立った人間への評価として、この金額は低すぎないか？」と物申した。

さらに、「【世界一】を取りに行くということ。それは『好きだから』や『趣味だから』で到達できる世界じゃないことくらい、どんなバカでもわかるはず」と理解を求めた。そのうえで、「もちろん、人生を賭けてもそこに辿り着ける人間はほとんどいない」（原文ママ）と訴え、「だからこそ思う。その人生を賭けた代償を考えればこれ、安すぎないか？」と再び異議を唱えた。

そして「【勝者の価値】を本気で理解し、評価しているとは思えない。彼らの稼ぎは会社員のように定年まで続かない。現役の時間は恐ろしく短い。怪我やアクシデントで選手生命が突然終わることだってザラだ」としたうえで、「つまり、短い現役期間の中で一生分の生活を作らなければならない世界に彼らは生きている。そして、そのほとんどの人たちは道半ばで諦めなければならない現実。そんな過酷な環境と現実の上で、世界の頂点に立った二人への評価がこの金額なのか？」とまたまた物言いをつけた。

最後は、「世界一に対する評価がこの程度なら、『夢を追え』と子供に言う資格なんて大人には存在しない。こんなことを考えるのが、ボクだけじゃないことを切に願うよ」（原文ママ）と捨て台詞を吐いた。

この投稿に対し、「あくまでお祝い金の話。2000万円の価値観がそもそも庶民とかけ離れている」「スポンサーは、報奨金以外に想像をはるかに上回る十分な支援をしてきている。何も知らずに金額だけクローズアップしてほしくない」「GACKTからしたら2000万円は月給レベルなんだろうけど、奨励金はこれ以外にもたくさん出ますよ！」などのコメントが散見された。

オリンピックでメダルを獲得すると、名誉と金銭的な報奨が与えられるが2024年3月、日本陸連は同年開催のパリ五輪の報奨金を1位300万円、2位200万円、3位100万円などと定めた。2016年リオデジャネイロ五輪や2021年東京五輪は1位2000万円、2位1000万円、3位800万円だったが、予算上の問題で大幅減となった。

もっとも、実際の収入はこれだけにとどまらない。報道される金額はその一部に過ぎないが、その一方で国からの援助は決して好待遇とは言えないようだ。

先月、オリンピック選手が日本に帰国した際、飛行機の座席がエコノミークラスだったことが話題になった。これに、2006年トリノ五輪スノーボードハーフパイプ日本代表の成田童夢氏は、「この、メダリストがエコノミーで帰国という記事……見るだけで辛い」と自身のXに投稿。

その理由として、「10代の若手選手が五輪の舞台に立っている。遊びたい盛りの青春時代を全て競技に捧げ、人生を全て懸けて戦っているということ。そんな『国の英雄』が心身ともに疲弊した状態で相応の待遇を受けられない」と、アスリートの気持ちを汲み取った。

日本における“アスリートへの敬意”の表れは、他国に比べ薄いのかも知れない。経済的な事情があるとはいえ、オリンピックで日の丸を背負ったアスリートへのリスペクトの表現として、もっと配慮されるではないだろうか。