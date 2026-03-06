「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン１３−０台湾代表」（６日、東京ドーム）

侍ジャパンの大谷翔平選手が二回１死満塁から先制のグランドスラムをたたき込んだ。右手一本で右翼へ運ぶ衝撃の一撃は、一瞬で海を渡って米国に届いた。

ド軍専門メディアの「ドジャース・ネーション」は動画付きで大谷の一発を紹介。お茶たてポーズに興味津々で「ドジャースのヒットセレブレーションはチーム内で自然に生まれていますが、もし彼らが大谷翔平と日本代表チームが今やっているあの茶を泡立てる動きを取り入れたら、めっちゃクールでしょうね」と伝えた。

ベンチに戻ってきたお茶たてポーズを繰り広げ、発案者の北山と満面の笑みをかわした。「塁をかき回す」という意味を体現するかのように、侍ジャパンは一挙１０得点の猛攻。大谷も再び巡ってきた打席でタイムリーを放ち、二回までに早くも３安打猛打賞、５打点の大暴れだ。

ＦＯＸスポーツは「レジェンドが降臨した」とも伝えた。記録的な猛攻に東京ドームも騒然となっていた。