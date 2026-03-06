3月6日、倖田來未がInstagramを更新した。

【写真】“花粉症対策”をして臨むミーティングSHOTを公開

倖田は、自身のInstagramアカウントにて、「ここ数日ツアーのミーティングを重ねているのですが、 髪の毛が顔に当たると、花粉なのか顔が痒くてたまらんです。、、」と近況を報告。

続けて、「ヘッドホン型のポーチがカバンに引っかかってたので、 前髪が顔に当たると痒いので 当たらないよーに、なんかないかなと思い、、、 ヘアバンド代わりに笑笑使用させてもらいました笑笑」「ちなみに、このヘッドホンのとこには飴ちゃん入れてます」などと綴り、ヘッドホン型のポーチをヘアバンド代わりにして髪をまとめたお茶目SHOTなどを複数公開した。

この投稿に対して、ファンからは、「発想いつもおもろい」「違和感なしです」「可愛すぎます」「癒し効果抜群」などの反響が集まっている。

昨年25周年イヤーを迎え、精力的な活動を展開する倖田。今後は、6月19日の千葉公演を皮切りにスタートするツアー『Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜』を開催予定となっている。

画像出典：倖田來未オフィシャルInstagramより