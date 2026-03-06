「本当に満塁ホームラン打ってしまう大谷翔平選手！」J通算123発のストライカーも感嘆「やることなすこと凄すぎて」

「本当に満塁ホームラン打ってしまう大谷翔平選手！」J通算123発のストライカーも感嘆「やることなすこと凄すぎて」