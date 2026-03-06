「本当に満塁ホームラン打ってしまう大谷翔平選手！」J通算123発のストライカーも感嘆「やることなすこと凄すぎて」
野球界の大スターの活躍ぶりに感嘆した。
J通算123ゴールを記録し、現在は関西リーグ１部のIKOMA FC 奈良に所属するFW都倉賢が３月６日に自身のXを更新。同日に行なわれている第６回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）プールCの日本対台湾の一戦を見ているようだ。
侍ジャパンは２回表に大谷翔平の満塁弾で先制。都倉は「ここで打ったら、さすがにねぇ〜」と綴り、「なんて言ってたら、本当に満塁ホームラン打ってしまう大谷翔平選手！」と続ける。
「だいたいこう言った活躍ってめちゃくちゃ刺激になるし、エネルギーもらえるけど...」
同じアスリートとして思うところがあるのか。「やることなすこと凄すぎて、一旦全てのことにやる気がなくなった...笑」としつつも「それぐらいすごい選手」と拍手の絵文字を添えて発信した。
破格のパフォーマンスを称賛した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】やっぱり打った！ 大谷翔平の豪快グランドスラム
