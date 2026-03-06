「2026年冬ドラマ（TBS系）」で演技が光っていると思う女性俳優ランキング！ 2位「志田未来」、1位は？
All About ニュース編集部は1月30〜31日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（TBS）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「2026年冬ドラマ（TBS系）で演技が光っていると思う女性俳優」ランキングを紹介します。
2位には、志田未来さんが選ばれました。
志田さんは、『未来のムスコ』で主人公の汐川未来役として出演。汐川は定職なし、貯金なし、彼氏なしの28歳崖っぷちアラサー女性で、2036年からやってきた未来の息子との奇妙な共同生活をしながら母として成長。子育てを通じて、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を繊細に表現しています。
アンケート回答では、「夢を追いかけつつも現実の厳しさと葛藤する場面や、子どもを大切に思う気持ちがリアルで引き込まれるから」（30代女性／山梨県）、「リアルママ！志田ちゃんのリアル私生活みたいで新鮮」（30代男性／千葉県）、「次第に母親としての顔に変わっていく変化を、非常にリアルかつコミカルに演じています」（20代女性／大阪府）などのコメントが集まりました。
1位は、戸田恵梨香さんでした。
戸田さんは、鈴木亮平さんが主演を務める日曜劇場『リブート』に出演。謎の公認会計士・幸後一香役を務め、鈴木さん演じる早瀬陸に手を貸し、顔を変える手伝いをしていますが、その真意は読み取れません。謎めいた雰囲気を漂わせ、確かな表現力で物語の緊張感を高めています。
アンケート回答者からは、「演技の幅が広く、クールな役から感情豊かな役まで自然に演じ分ける力があり、画面に引き込まれる存在感が魅力的だから」（30代男性／埼玉県）、「悪役なのか正義の味方なのかわからないのに見入ってしまう演技に惹かれます」（50代女性／千葉県）、「敵なのか味方なのか分からない感じとか、頼もしい感じがしたり、やっぱり演技が上手いなって思う」（30代女性／栃木県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
