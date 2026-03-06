番組の終了に対して聞かれたのは、惜しむ声よりも「やっぱり」の言葉だ――。

【写真】谷原章介と6人の子どもを育てる元タレントの妻

3月6日にフジテレビは、平日朝に放送されているニュース情報番組『サン！シャイン』が27日に終了すると発表した。

谷原章介がメインキャスターの『サン！シャイン』が終了

同じ放送枠では2025年3月まで、俳優の谷原章介がメインキャスターの『めざまし8』が放送されており、『サン！シャイン』は後継番組としてスタート。引き続き谷原をメインに据え、武田鉄矢、カズレーザー、杉村太蔵らが脇を固めていた。

コメンテーターで出演していたタレントのピーターこと池畑慎之介は、2日に自身のInstagramを更新。《3月いっぱいで終わってしまうの…本当に残念です》と綴り、谷原や佐々木恭子アナウンサーと一緒に写る写真を投稿した。

「フジテレビの関係者によると、番組終了の大きな理由は“視聴率の低迷”だそうです。同時間帯ではテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』が圧倒的に強く、『サン！シャイン』の平均世帯視聴率は2〜3％で推移していました」（テレビ雑誌ライター）

これに対して視聴者からは、《むしろよく1年も続いたよね》《そもそも何で谷原を起用したんだろう》などの辛辣な意見が飛んだ。

一方、谷原が新番組『SUNDAYブレイク.』のメインキャスターを務めることも6日に発表された。29日放送スタートの同番組で、今度は日曜日の朝の顔になる。谷原は《平日の時間とは違う時間の流れる日曜に、ゆったりと週明けへの活力を養ってもらえるような番組にしたいと思っています》と意気込みを語った。

『SUNDAYブレイク.』でスペシャルキャスターを務めるお笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介は、情報番組キャスター初挑戦。《7歳のしゃべるサルが出ていると思って見てください》と呼び掛けていた。

谷原章介に「生放送で見るのは怖い」

再びの谷原の起用に、視聴者からは《谷原さんがMCなら落ち着いて見れそう》《爽やかだし日曜の朝にぴったりだと思う》との声もあるが、その一方で

《谷原さんは失言が多いから、生放送で見るのは怖いよ》

《フジテレビはどうして谷原にこだわるんだ？》

《どういう人選なのか謎過ぎる》

と困惑の声も上がっている。

「谷原さんは、過去にさまざまな失言で物議を醸してきました。観光バスの転倒事故の映像の中で、救急隊員がブルーシートの中で何かを運び出しているのを見て“中がなんだったのか、わかりませんか？”と中継先に呼びかけたこともあります。サッカー日本代表の森保監督に花束を贈呈する場面では、“男からで申し訳ありませんが”という前置きをしたせいで“性差別ではないか？”と疑問の声が上がりました」（前出・テレビ雑誌ライター）

他にも、ユニクロを「安い服」と表現したり、物価の上昇に対して「車も普通の乗用車ではなく、軽自動車、安い小さい車を買わざるを得なくなっていった」と述べるなど、世間との金銭感覚のズレを窺わせる発言も。また、「女性ってリュック背負うんですね」となぜか驚いていたこともある。

今回の『サン！シャイン』終了に対して、谷原は6日放送の同番組内で「この1年間、僕はもっと長くやりたいというつもりで、みんなもこの番組に全員で携わってきたんですけれど」と悔しさを滲ませつつ、「あと15日間、後悔なく皆さまと朝を過ごさせていただきたいと思いますので、どうか見守っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします」と頭を下げた。

失言で騒がれることも最近は減りつつあった谷原。『SUNDAYブレイク.』では、谷原の爽やかさが日曜の朝にぴったりとハマってくれることを期待したい。