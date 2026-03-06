巨人３−２オリックス（オープン戦＝６日）――巨人の山崎は、ピンチでフォークボールがさえた。

昨季の好成績を支えた決め球は、今季も心強い存在になりそうだ。

三回、一死三塁。紅林を１ボール、２ストライクに追い込んで投じた４球目は鋭くボールゾーンへ落ちた。右打者に思い通りのスイングをさせず、力ない遊ゴロに仕留めて切り抜けると、四回のピンチもフォークで４番杉本のバットをへし折った。遊ゴロで打ち取り、「感覚は良かった」。

昨季のオープン戦は結果が残せず、５登板で防御率６・４８。挽回を助けたのが、開幕直前に内海投手コーチと握りを浅くするなどして改良した球速１４０キロ台のフォークだった。シーズンで威力を発揮し、チームトップの１１勝を挙げる一助となった。４年連続２桁勝利を目指す今季は、「オープン戦からしっかり結果も出して、いいパフォーマンスを見せる」と誓い、この武器にさらに磨きをかけようとしている。

４回無失点の好投にも、「ボールもう１個分低く投げて空振りがほしいし、簡単に打たせたくない。次はもっともっと良くしていきたい」と山崎。求める理想は、ひときわ高いところにある。（田原遼）