¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÆüËÜ¤ÎàÄ¶¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¥²¡¼¥àá¤Ë£Ø¤Ç¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¡×¡Ö¤¢¤È£²ÅÀ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
¡¡£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦£ÃÁÈ¤ÎÆüËÜ¡½ÂæÏÑÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Îº£Âç²ñ£±¹æ¤È¤Ê¤ëËþÎÝÃÆ¤Ê¤É¤«¤éÂçÎÌÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢½øÈ×¤«¤é´°Á´¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯ÎÏÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤ó¤À°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½éÀï¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Áê¼ê¤Ë£°¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½øÈ×¤«¤é³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿ÂæÏÑ¤¬Áê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï½øÈ×¤«¤é¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï¤È¤â¤ËÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦Â¼¾å¤¬»Íµå¡¢ËÒ¤¬º¸Á°ÂÇ¡¢¸»ÅÄ¤¬»àµå¤ÇËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å°ì»àËþÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÂçÃ«¡£¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£±¤«¤éÅê¤¸¤é¤ì¤¿£´µåÌÜ¡¢£±£²£´¥¥í¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò´°¤Ú¤¤ËÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¿¤Ó¤Æ±¦ÍãÀÊ¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£Ä¶Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤¬Âç´¿À¼¤òµó¤²¤ëÃæ¡¢Ä¹¤¤ÂÚ¶õ»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ±¦ÍãÀÊ¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç£²²ó¤À¤±¤Ç£±£°ÆÀÅÀ¡£Â³¤¯£³²ó¤Ë¤â²¬ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤«¤é¤µ¤é¤Ë£³ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡££µ²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£±£²°ÂÂÇ£±£³ÆÀÅÀ¡¢Èï°ÂÂÇ¤â£°¤È°µÅÝÅª¤Êº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½ÁÛ³°¤Î¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¥²¡¼¥à¤Ë¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¡££Ø¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¡×¡Ö¤¢¤È£²ÅÀ¡×¤Ê¤É¥³¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤¬¸®ÊÂ¤ß¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£Âç²ñµ¬Äê¤Ç¤Ï¡Ö£µ²ó´°Î»¸å¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°½ªÎ»»þ¤ËÅö³º¥Á¡¼¥à¤¬£±£µÅÀ°Ê¾å¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡×¡¢¡Ö£·²ó´°Î»¸å¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°½ªÎ»»þ¤ËÅö³º¥Á¡¼¥à¤¬£±£°ÅÀ°Ê¾å¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡×¤È¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥ë¥ÉÀ®Î©¤âÌÜÁ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£