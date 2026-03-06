日本テレビ系列で毎週土曜(あさ5時55分～9時25分)と、毎週日曜(あさ7時30分～10時25分)に放送している番組「シューイチ」。

そのMCを務める中山秀征さんが、NIBのスタジオにお越しくださいました。

今回、NIBの冷川小粹アナウンサーと永田拓巳アナウンサーと一緒に、県内で「シューイチ」の撮影をしてきたそうです。

長崎市内のお寿司屋さんで知った、長崎ならではのネタや食べ方のほか、県内ロケの話やNIBで働くスタッフの話など、印象に残った長崎の事を語っていただきます。

また 視聴者の皆さんから、アプリを通して頂いた中山さんへの質問にもお答えいただきました。

【NIB news every. 2026年3月3日放送より】

※くわしくは動画をご覧ください

書道家としての一面も持つ中山さんですが、ゴールデンウィークには、長崎での書道展開催が決定したということです。

（中山秀征さん）

「長崎の皆さんに何が喜んでもらえるか、どういう言葉を皆さんが求めているかを考えながら、大きい作品を新作をどんと作りますので」

開催日や場所などは、追って告知いたします。