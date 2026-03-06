音楽業界で働く男性の「お酒」に関する持論に対し、スタジオのヒコロヒーや藤本美貴らがバッサリと斬り捨てる一幕があった。

【映像】クラブ通いしている彼氏（周囲には美女も）

3月5日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が放送された。本作は、それぞれの悩みを抱え結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の旅行へ出発する番組。スタジオではさや香・新山、ヒコロヒー、藤本美貴がMCを務めるほか、桜田通とゆうちゃみが見届け人として出演する。

会社経営・音楽プロデューサーのケンジ（39歳）は、交際7年の彼女・サチエ（31歳）から、酒癖の悪さや連絡不足を指摘され続けている。しかしケンジは、「僕らみたいな職業って、やっぱり飲みの場が多い。フットワークが軽くなくちゃいけなかったりとか…」と、夜の付き合いも仕事のうちだと主張した。

さらに、「僕らみたいな職業の人が普通の事をしていたら、楽しいことが作れない、人が面白いと感じることを作れないっていうのを思っている。理解してもらうのは難しいんじゃないかな」と自らの持論を展開した。

このVTRを見たスタジオのヒコロヒーは、「酒飲んでクリエイティブに集中したいって、これが全く意味わかんない」とバッサリ。藤本美貴も「私も本当にそう思う！」と深く同意し、ケンジの言い訳に厳しい意見が寄せられた。果たしてサチエはケンジのこの価値観を受け入れることができるのか。