激化する、アメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬。各国政府は、中東に取り残された国民の退避支援に乗り出しています。日本人の退避支援にも動きがありました。

■メッシら訪問 トランプ氏「イラン攻撃継続」

トランプ大統領の後ろを、微笑みながら歩いているのは、サッカー界のスーパースター。

リオネル・メッシ選手を擁するサッカーチーム、インテル・マイアミ。アメリカのプロリーグでの優勝を祝し、ホワイトハウスに招待されました。

トランプ大統領

「ホワイトハウスへようこそ、リオネル・メッシ、息子が聞いてきたんだ『お父さんきょうは誰が来るか知ってる？』と『いろいろ忙しくて知らない』と答えたら『メッシだ』と。『本当？』と聞き返した。息子はあなたの大ファンだ」

サッカーボールやユニフォームを手渡され、ご満悦。

アメリカ トランプ大統領

「始める前に、イランにおける我々の作戦状況について一言話そう」

ただ、このイベントの冒頭、スターたちの前で語り始めました。

アメリカ トランプ大統領

「アメリカ軍は素晴らしいパートナー、イスラエルと共に、予定よりはるかに早く、かつてないレベルで敵を壊滅し続けている。彼ら（イラン側）は、取引の方法を電話で問い合わせてきた。私は『少し遅かった。いま我々は戦いたいと思っている』と答えた」

イランが「取引しよう」と接触してきたものの、攻撃は続ける考えを示しました。

■アメリカの攻撃 横須賀の駆逐艦も参加か

続くアメリカの攻撃。

日本の米軍基地に所属しているアメリカの駆逐艦も、イランへの攻撃に参加しているとみられます。それが、横須賀基地所属の駆逐艦、ミリウス。

アメリカ側は、イランへの攻撃にミリウスが参加したとする写真を公開しています。

■イランの報復攻撃、13か国で被害

アルジャジーラによるとイラン国内の死者は、1332人。対するイラン側の報復攻撃も激しさを増していて、日本時間6日、イスラエルのテルアビブを標的に、ミサイルや無人機を使った新たな作戦を開始したと発表。

中東各地にある米軍の関連施設などを狙った攻撃も、日に日に拡大していて、イランの隣国アゼルバイジャンでは、イランの無人機が飛来（アゼルバイジャン側による）。学校の近くにも悲鳴が響き渡ります。

アメリカメディアによると、イランの報復攻撃によって戦火が及んだ周辺国は、これまで13か国にのぼっています。

■日本人退避に備え自衛隊の輸送機を派遣

世界各国の政府が、中東に取り残された国民の避難を進めています。

中東から避難 イギリス人

「ミサイルの直下にいたので、子どもたちのためにとにかく帰国しようと思った。本当に怖かった」

日本政府も、日本人の退避などに備え、自衛隊の輸送機を派遣する準備に入ったと表明。

木原官房長官

「できるだけ速やかに輸送機1機をモルディブに向けて出発させ、モルディブで待機させる予定」

また、希望する日本人のチャーター機での輸送は、早ければ7日以降、順次実施するということです。

■イランで日本人2人拘束 安全は確認

ただ、取り残されている日本人の中には、拘束されている人もいます。

茂木外相

「現在イランにおいては2名が拘束されている」

1人はNHKのテヘラン支局長だとみられ、もう1人、日本人が拘束されていると明らかに。

茂木外相

「私も今週イランの在日大使と直接会って（早期解放を）直接要請もしている」

日本政府は、2人とは連絡が取れていて、現時点で安全は確認されていると説明しています。