¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£È£å£ù¡ª¡¡£Ó£á£ù¡ª¡¡£Ê£Õ£Í£Ð¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬ËÜ·½¿Í¤¬£¶Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤ª¤À¤Þ¤ê¡¢¤ªÃ¤¡ª¡×¡Ê£µ·î£±£°¡Á£³£±Æü¡áÂçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¼Ë¤ÎÂ¼¤Ç°é¤Ã¤¿¤ªÃ¤¡ÊÆ£»³Ä¾Èþ¡Ë¤È±©»³ÎÛÂÀÏº¡ÊµÈÅÄ±Éºî¡Ë¡¦°²ÅÄ¶äÂ¢¡ÊÊÁËÜÌÀ¡Ë¤Î£³¿Í¤Ï¡¢Ì´¤ÈÎø¤È´ª°ã¤¤¤ò¶»¤ËÅìµþ¤Ø¡£½½¿ôÇ¯¸å¡¢Çì¼ßÌ¤Ë´¿Í¡¦·ªÀ´Àîµ®»Ò¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¤Î½÷Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ªÃ¤¤Ï¡¢À¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¼¹»ö¡¦Ê¿°æÊ½µÈ¡Ê¥Ù¥ó¥¬¥ë¡Ë¤ä²¬ËÜ±é¤¸¤ëß·ÌÚÀ¿Ç·½õ¤È³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£¼Çµï¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¤¬½¸·ë¤·¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÇÈÍðËü¾æ¤ÎÊª¸ì¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ß·ÌÚÀ¿Ç·½õÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¬ËÜ¤Ï¡Ö¹âÈª¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëµ®»Ò¤µ¤Þ¤Î±ù¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¤ÇÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Ç´Å¤Ã¤¿¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Éºî¤µ¤ó±é¤¸¤ë±©»³ÎÛÂÀÏº¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤âÌ³¤á¤ë¤È¸À¤¤¡Ö¤ªµÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¼«Ê¬¤¬¤Ä¤à¤®¡¢¤½¤ì¤ò°ì½ï¤Ë¶¦Í¤¹¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ£»³Ä¾Èþ¤µ¤ó¤Ë¡Ø²¬ËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊÉã¡¦²¬ËÜ·ò°ì¤ÎÂ©»Ò¤Î°ÕÌ£¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÉã¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£