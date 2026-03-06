多次元アーティストプロジェクト「SZNO」より、豪華クリエイター陣の制作による新規ストーリーコンテンツ『渋谷反転』が3月21日より配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

多次元アーティスト「SZNO」（ヨミ：スズノ）の世界観を描いたピクチャーボイスドラマ『渋谷反転』が、2026年3月21日（土）よりSZNO YouTubeチャンネルにて配信されることが決定した。

バンダイナムコミュージックライブとミュージックレインが共同で手がける本作『渋谷反転』は、リアルとバーチャルの両軸で活動する多次元アーティスト「SZNO」の世界観を軸に、渋谷の“異変”を描く全6話のピクチャーボイスドラマ。SZNOの世界観・キャラクター原案協力には『カゲロウプロジェクト』の作者「じん」、キャラクターデザインには『花譜』や『プロジェクトセカイ カラフルステージ︕ feat. 初音ミク』のクリエイティブに携わる「りたお (PHASE STUDIO)」、音響ディレクターには『機動戦士ガンダム00』の監督などで知られる「水島精二」など、豪華制作陣が集結。公開済みの楽曲や朗読を通してSZNOの世界観を辿ることで、さらに楽しめる作りとなっている。SZNO YouTubeチャンネルに各種動画が公開されているので、是非チェックしてほしい。

本日より公開の第二弾ティザーPV映像では、『渋谷反転』に登場する「コウモリ」役として、『THE IDOLM@STER』の天海春香役他で知られる声優・中村繪里子の出演を発表。そのほか、SZNO公式SNSにてそれぞれのキャラクタープロフィールも公開された。

本プロジェクトは、「現実の渋谷」と「もうひとつの渋谷」を軸に、音楽・サブカルチャー・都市伝説など多層的な要素を横断する、新しい都市型ファンタジー作品として展開予定。続報はSZNO公式SNSおよび公式サイトにて随時発表される。

●配信情報

ピクチャーボイスドラマ『渋谷反転』テーマソング

『欲しい』（SZNO 5th Single）

作詞・作曲：中居 廉 編曲：大和

各配信サイトで配信中

各種配信サイト

https://lnk.to/LZC-3301

●作品情報

ピクチャーボイスドラマ『渋谷反転』

2026年3月21日（土）より SZNO YouTubeチャンネルにて第1話配信開始

毎週土曜日に最新話を公開（全6話）

配信先（SZNO Youtubeチャンネル）

【STAFF】

世界観/キャラクター原案協力：じん

キャラクターデザイン：りたお (PHASE STUDIO)

シナリオ：黒木久勝

音響ディレクター：水島精二

制作：Hifumi,Inc.

製作：SZNO project (バンダイナムコミュージックライブ、ミュージックレイン)

【キャスト】

SZNO：SZNO

ユノ：ユノ・ミハナダ

リリカ：月魅暁りりか

ミウ：氷猫みう

ロイロ：闇依ろいろ

ネムミ：温々ねむみ

熊乃：熊乃ベアトリーチェ

クロネ：夜羽咲クロネ

コウモリ：中村 繪里子

＜ストーリー＞

表と影、二つの渋谷。 その影に潜む不穏な存在が暗躍し、人々に恐怖と負の感情を植え付けていた。

そんな中、アイドルグループ「Spark★Twinkle（スパーク★ツインクル）」のメンバー・ユノが突然意識不明に陥る。

次に目を覚ますと、彼女は街並みが左右反転した異世界「影渋谷」にいた。

絶望の底で泣き崩れるユノの前に現れたのは──不思議な少女SZNO。

「泣いてる子、みーっけ」

影渋谷に隠された真実とは。 そして、SZNOの正体と目的とは――。

謎が謎を呼ぶ物語が、今、闇の中で動き出す。

＜SZNOとは＞



ランティスレーベルを有し、『ラブライブ︕シリーズ』など音楽コンテンツのプロデュースに強みを持つバンダイナムコミュージックライブと、ソニーミュージックグループのグループ会社で、スフィア、TrySail、CHiCOなどアーティストの才能の発掘・育成に強みを持つミュージックレインによる共同プロジェクトとして誕生した、リアルとバーチャルの両軸で活動する多次元アーティスト。

『カゲロウプロジェクト』作者の「じん」、『花譜』や『プロジェクトセカイ カラフルステージ︕ feat. 初音ミク』のクリエイティブに携わるクリエイター「りたお」（PHASE STUDIO）をはじめとした各界の豪華クリエイターが本プロジェクトのために集結。

1stシングル『xx』(読み:バイバイ)、2ndシングル『flag』、そして3rdシングル『21g』のOfficial Music Videoがそれぞれ100万回再生を突破するなど、快進撃を続ける。

＜「MEWLIVE」とは＞



バンダイナムコミュージックライブが運営するVTuberプロダクション。

すでに声優・アーティストとして活動している人から、オーディションを通じてゼロから活動を始めた人まで、さまざまなメンバーが集う。

ゲームや雑談配信をはじめ、音楽活動、ライブ、オンライン・リアルイベントなどを通じて、ファンの皆様との交流を大切にしている。

MEWLIVE公式サイト

https://mewlive.jp/

©SZNO project

関連リンク

SZNOオフィシャルサイト

https://lantis.jp/szno/