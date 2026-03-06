多次元アーティストプロジェクト「SZNO」より、豪華クリエイター陣の制作による新規ストーリーコンテンツ『渋谷反転』が3月21日より配信開始！
多次元アーティスト「SZNO」（ヨミ：スズノ）の世界観を描いたピクチャーボイスドラマ『渋谷反転』が、2026年3月21日（土）よりSZNO YouTubeチャンネルにて配信されることが決定した。
バンダイナムコミュージックライブとミュージックレインが共同で手がける本作『渋谷反転』は、リアルとバーチャルの両軸で活動する多次元アーティスト「SZNO」の世界観を軸に、渋谷の“異変”を描く全6話のピクチャーボイスドラマ。SZNOの世界観・キャラクター原案協力には『カゲロウプロジェクト』の作者「じん」、キャラクターデザインには『花譜』や『プロジェクトセカイ カラフルステージ︕ feat. 初音ミク』のクリエイティブに携わる「りたお (PHASE STUDIO)」、音響ディレクターには『機動戦士ガンダム00』の監督などで知られる「水島精二」など、豪華制作陣が集結。公開済みの楽曲や朗読を通してSZNOの世界観を辿ることで、さらに楽しめる作りとなっている。SZNO YouTubeチャンネルに各種動画が公開されているので、是非チェックしてほしい。
本日より公開の第二弾ティザーPV映像では、『渋谷反転』に登場する「コウモリ」役として、『THE IDOLM@STER』の天海春香役他で知られる声優・中村繪里子の出演を発表。そのほか、SZNO公式SNSにてそれぞれのキャラクタープロフィールも公開された。
本プロジェクトは、「現実の渋谷」と「もうひとつの渋谷」を軸に、音楽・サブカルチャー・都市伝説など多層的な要素を横断する、新しい都市型ファンタジー作品として展開予定。続報はSZNO公式SNSおよび公式サイトにて随時発表される。
●配信情報
ピクチャーボイスドラマ『渋谷反転』テーマソング
『欲しい』（SZNO 5th Single）
作詞・作曲：中居 廉 編曲：大和
各配信サイトで配信中
各種配信サイト
https://lnk.to/LZC-3301
●作品情報
ピクチャーボイスドラマ『渋谷反転』
2026年3月21日（土）より SZNO YouTubeチャンネルにて第1話配信開始
毎週土曜日に最新話を公開（全6話）
配信先（SZNO Youtubeチャンネル）
【STAFF】
世界観/キャラクター原案協力：じん
キャラクターデザイン：りたお (PHASE STUDIO)
シナリオ：黒木久勝
音響ディレクター：水島精二
制作：Hifumi,Inc.
製作：SZNO project (バンダイナムコミュージックライブ、ミュージックレイン)
【キャスト】
SZNO：SZNO
ユノ：ユノ・ミハナダ
リリカ：月魅暁りりか
ミウ：氷猫みう
ロイロ：闇依ろいろ
ネムミ：温々ねむみ
熊乃：熊乃ベアトリーチェ
クロネ：夜羽咲クロネ
コウモリ：中村 繪里子
＜ストーリー＞
表と影、二つの渋谷。 その影に潜む不穏な存在が暗躍し、人々に恐怖と負の感情を植え付けていた。
そんな中、アイドルグループ「Spark★Twinkle（スパーク★ツインクル）」のメンバー・ユノが突然意識不明に陥る。
次に目を覚ますと、彼女は街並みが左右反転した異世界「影渋谷」にいた。
絶望の底で泣き崩れるユノの前に現れたのは──不思議な少女SZNO。
「泣いてる子、みーっけ」
影渋谷に隠された真実とは。 そして、SZNOの正体と目的とは――。
謎が謎を呼ぶ物語が、今、闇の中で動き出す。
＜SZNOとは＞
ランティスレーベルを有し、『ラブライブ︕シリーズ』など音楽コンテンツのプロデュースに強みを持つバンダイナムコミュージックライブと、ソニーミュージックグループのグループ会社で、スフィア、TrySail、CHiCOなどアーティストの才能の発掘・育成に強みを持つミュージックレインによる共同プロジェクトとして誕生した、リアルとバーチャルの両軸で活動する多次元アーティスト。
『カゲロウプロジェクト』作者の「じん」、『花譜』や『プロジェクトセカイ カラフルステージ︕ feat. 初音ミク』のクリエイティブに携わるクリエイター「りたお」（PHASE STUDIO）をはじめとした各界の豪華クリエイターが本プロジェクトのために集結。
1stシングル『xx』(読み:バイバイ)、2ndシングル『flag』、そして3rdシングル『21g』のOfficial Music Videoがそれぞれ100万回再生を突破するなど、快進撃を続ける。
＜「MEWLIVE」とは＞
バンダイナムコミュージックライブが運営するVTuberプロダクション。
すでに声優・アーティストとして活動している人から、オーディションを通じてゼロから活動を始めた人まで、さまざまなメンバーが集う。
ゲームや雑談配信をはじめ、音楽活動、ライブ、オンライン・リアルイベントなどを通じて、ファンの皆様との交流を大切にしている。
MEWLIVE公式サイト
https://mewlive.jp/
©SZNO project
関連リンク
SZNOオフィシャルサイト
https://lantis.jp/szno/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優