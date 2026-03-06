いよいよ最終章を迎えるアニメ『Dr．STONE』第3クールメインビジュアル＆メインPV公開！OP主題歌はASIAN KUNG-FU GENERATION「スキンズ」に決定！
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ「Dr.STONE」。原作は、週刊少年ジャンプ（集英社）で 2017年14号から 2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期「Dr.STONE」の放送がスタートし、2021年に第2期「Dr.STONE STONE WARS」放送開始。2022年にTVスペシャル「Dr.STONE 龍水」、2023年に第3期「Dr.STONE NEW WORLD」が放送。最終(ファイナル)シーズンとなる第4期「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。物語の最終章となる第3クールが4月2日(木)22時より放送されることが決定し、大きな注目を集めている。
そして、この度、アニメ「Dr.STONE」の最終章となる最終(ファイナル)シーズン第3クールのメインビジュアルと、メインPV＆オープニング主題歌アーティスト情報が解禁！オープニング主題歌を担当するのは、ASIAN KUNG-FU GENERATIONに決定！書き下ろし楽曲「スキンズ」が最終クールを盛り上げる。
さらに、千空たちが目指す、月面着陸計画に必須のキーパーソンとして龍水が名前を上げた“数学力、人類最強の男” SAI役に山下誠一郎が決定。いよいよ最終クールを迎えるアニメ「Dr.STONE」。4月2日(木)22時からの放送に乞うご期待！
＜ASIAN KUNG-FU GENERATIONコメント＞
彼らよりも、アニメの世界の外の僕たちこそが文明をイチからやり直すべきなのではと、
最近は考え込んでしまいます。
本当に皆が月まで行けるような時代の先に、明るい未来が待っていてほしい。
様々な悩みや違いを抱えたまま踊るための歌を、『Dr.STONE』に向けて書きました。
後藤正文
プロフィール
1996年結成。後藤正文(vo.g)、喜多建介(g.vo)、山田貴洋(b.vo)、伊地知潔(dr)による4人組ロックバンド。2003年メジャーデビュー。2025年に、11年ぶりに主催フェス「NANO-MUGEN FES.2025」をKアリーナ横浜にて2日間開催。
国内外に問わず幅広いジャンルのアーティスト、音楽をファンに紹介する試みも積極的に行う。勢いだけにとどまらない「日本語で鳴らすロック」でミュージックシーンを牽引し続け、世代を超えた絶大な支持を得ている。
2026年4月にバンド結成30周年を迎える
●作品情報
TVアニメ「Dr.STONE」
【STAFF】
原作：稲垣理一郎・Boichi「Dr.STONE」（集英社ジャンプコミックス刊）
監督：松下周平
シリーズ構成： 砂山蔵澄
キャラクターデザイン：岩佐裕子
デザインワークス：水村良男
美術設定：青木智由紀
美術監督：吉原俊一郎
色彩設計：中尾総子
撮影監督：小島千幸
編集：坂本久美子
音響監督：明田川 仁
音楽：加藤達也・堤 博明・YUKI KANESAKA
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント
第3クール オープニングテーマ：ASIAN KUNG-FU GENERATION「スキンズ」（Ki/oon Music）
【CAST】
石神千空：小林裕介
大木大樹：古川 慎
小川杠：市ノ瀬加那
コハク：沼倉愛美
クロム：佐藤 元
スイカ：高橋花林
あさぎりゲン：河西健吾
カセキ：麦人
獅子王 司：中村悠一
氷月：石田 彰
西園寺 羽京：小野賢章
七海 龍水：鈴木崚汰
フランソワ：坂本真綾
チェルシー：潘 めぐみ
ゼノ：野島健児
SAI：山下誠一郎
ほか
Ⓒ米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
