¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÆ£ÇÈÃ¤¼¤¤¬¶Ë°·³ÃÄH.O.T¤ËÅÜ¤êÇúÈ¯¡¡À®ÅÄÏ¡¤Ë£µ¡¦22¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸å³Ú±àÂç²ñà½ÐÆ¬Ì¿Îáá
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö´úÍÈ¤²µÇ°Æü¡×¡Ê£¶Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤Ç¡¢à±ê¤ÎÈôÎ¶áÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê£·£²¡Ë¤¬¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£±£¹£·£²Ç¯£³·î£¶Æü¤Î´úÍÈ¤²Àï¡ÊÂçÅÄ¶è¡Ë¤ÇÂè£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Æ£ÇÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ä¹ÃË¤Î£Ì£Å£Ï£Î£Á¤È¤È¤â¤Ë¸ÅÁã¥Þ¥Ã¥È¤Ë»²Àï¡£¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡õ¾®ÅçÁï¡õ³¤ÌîæÆÂÀ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¡õ¥Á¥§¡¼¥º¡¦¥ª¡¼¥¨¥ó¥º¡õ¹â¶¶ÍµÆóÏº¡õ£Ó£È£Ï¡õ¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»ÏÁ°¤Ë£Ó£È£Ï¤«¤é¡ÖÂçÊ¬¤ÎÅÄ¼Ë¥â¥ó¡×¤ÈÄ©È¯¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢Åì¶¿¡¢À®ÅÄ¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤òÏ¢È¯¤·¤Æ·òºß¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Î¥É¥é¥´¥ó¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢»î¹ç¤Ï£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¥é¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì»Ï¤á¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï£Ì£Å£Ï£Î£Á¤¬ÍµÆóÏº¤Î¥±¥¤¥ó¹¶·â¤«¤é¥Ô¥ó¥×¥¸¥å¡¼¥¹¤ËÄÀ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ£ÇÈ¤â·èÃå¸å¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÀ®ÅÄ¤«¤éÄ©È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯ÅÜ¤ê¿´Æ¬¡££Ì£Å£Ï£Î£Á¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ®ÅÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¡©¡¡²¶¤ò¾®¤Ð¤«¤Ë¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡Äº£ÅÙ¥¦¥Á¤Î¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¥¢¥ì¸Æ¤Ù¡£¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡£¤³¤Ã¤Á¤¬¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¹½¤¨¤Æ¤ê¤ã¡Ä¡×¤È¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î£µ·î£²£²Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÀ®ÅÄ¡¢ÍµÆóÏº¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡½é¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¤éËÜÊª¤À¤Í¡£¥É¥é¥´¥ó¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡©¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢²¶¤â°ì½Ö¡Ä¤³¤ì¡Ä¤¨¤¨¡©¡¡¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÌÜ¤òµ¿¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö°ã¤¦¥ê¥ó¥°¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¤Í¡£Æ®º²ÃíÆþ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£