愛美、TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』EDテーマ担当決定＆新アーティスト写真も公開！
声優アーティスト・愛美が、2026年4月よりTBS・BS11ほかにて放送開始となるTVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』のEDテーマを担当することが決定した。楽曲タイトルは「ドラマチック逃避行」。
『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』は、「学園アイドルマスター」のシナリオなどを手がける雨宮和希によるライトノベルが原作。高校デビューに失敗した主人公・夏希がタイムリープし、２度目の青春をリアルにやり直していく姿を描いたラブコメ作品である。
「ドラマチック逃避行」は愛美が作詞を担当。アニメの世界観を投影した歌詞になっているとのことなので、アニメと合わせて注目してほしい。
さらに、新たなアーティスト写真も公開。学園を舞台にした作品のタイアップ楽曲ということで、制服をモチーフにした衣装に、トレードマークのパーカを羽織った愛美の姿が印象的なビジュアルとなっている。
なお、「ドラマチック逃避行」の楽曲解禁などの詳細は後日発表予定とのこと。今後の続報にも期待が高まる。
●楽曲情報
愛美
「ドラマチック逃避行」
作詞：愛美
作曲：金崎真士(SUPA LOVE)
編曲：島崎貴光
●作品情報
TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』
2026年4月よりTBS・BS11ほかにて順次放送開始！
【キャスト】
灰原夏希 役 上村祐翔
星宮陽花里 役 高尾奏音
本宮美織 役 中村カンナ
佐倉 詩 役 山根 綺
七瀬唯乃 役 鈴代紗弓
凪浦竜也 役 鈴木崚汰
白鳥怜太 役 大野智敬
【スタッフ】
原作 雨宮和希「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」（HJ文庫／ホビージャパン）
キャラクター原案 吟
監督 星野美鈴
シリーズ構成 大知慶一郎
キャラクターデザイン 小野ひろみ
美術監督 李 書九
色彩設計 山上愛子
撮影監督 坂井慎太郎
編集 村井秀明
音響監督 立石弥生
音響制作 神南スタジオ
音楽 高尾奏之介
音楽制作 日音
アニメーション制作 スタジオコメット
●ライブ情報
「AIMI LIVE TOUR “NEW WORLD” in 台北」
2026年4月25日（土）
開場・開演（予定）（現地時間）
・VIPスタンディングチケット：整列 15:30 / 入場 16:00
・一般スタンディングチケット・障がい者割引チケット：整列 16:00 / 入場 16:30 / 開演 17:00
会場：MOONDOG（台北市松山区復興南路一段39号9F）
チケット
・VIPスタンディングチケット NT$3600
・一般スタンディングチケット NT$2000
・障がい者割引チケット NT$1000
販売サイト
KKTIX
https://baodaorecords.kktix.cc/events/11cf36d1
VIP特典
・宛名入り直筆サイン色紙（サイズ：273×242mm）
・愛美（AIMI）セルフィーフォトカード
全券種共通特典：記念チケット半券
●イベント情報
「AIMI Fan Meeting Tour RICE MONSTER in SEOUL 」
2026年3月21日（土）
昼公演：13:30 開演 / 夜公演：17:30 開演
会場：ソウル・Gabin Art Hall (ガビンアートホール)
（B2F, 534 Samseong-ro, Gangnam District, Seoul）
チケット料金
VIPチケット：128,000KRW（直筆サイン入りポスターお渡し会付き）
一般チケット：77,000KRW
チケット販売プラットフォーム
YES24 TICKET
日本語(グローバル)ページ
https://ticket.yes24.com/Pages/English/Perf/FnPerfDeail.aspx?IdPerf=56925
韓国語ページ
https://ticket.yes24.com/Perf/56925
主催：KOE Co. Ltd.
お問合せ先
contact@koeofficial.co.kr
AIMI ARTIST POP UP CAFE in SEOUL
3月13日 (金) ~ 3月30日(月)
ESTAREGG Cafe（Seoul, Mapo-gu, Donggyo-ro, 144-13, 2階）
※Google Map上で表示がされない場合がございます。
