¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿Æ»Ò¥º¥ì¤Ê¤¤ËÉºÒ¡×£Ð£Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ËÉºÒ¥Æ¥¹¥È¤Î²óÅú¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¿Æ¤ÎÁÛÄê¡×¤È¡Ö»Ò¶¡¤Î²óÅú¡×¤Î¥º¥ì¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Å¸¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·Éã¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾°æ¤Ï¡ÖËÍ¤Î»Ò¶¡¤Ï¤Þ¤À£¸¤«·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÂÐÏÃ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤È¡Ö»Ò¶¡¤ÏËÜÅö¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤â¤Î»þ¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Æ¤È»Ò¤ÎÇ§¼±¤Î¥º¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÃÏ¿Ì¤È¤«¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£