【東京都心 雪の予想】東京、埼玉、神奈川でも雪が降る可能性あり

７日（土）の雨を境に「冬型の気圧配置」に変わり、寒気が南下してきます。そのため、東京でも「雪が降る」可能性が出てきました。

画像で掲載しているでは、８日（日）未明、から９日（月）から１０日（火）にかけて関東甲信地方で雪が予想され、東京、埼玉、神奈川など関東南部の平地でも雪を示す白がかかっています。

各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。

なお、南の海域で「熱帯低気圧」が発生する見込みです。詳しくは、こちらにまとめてあります。

雪シミュレーション７日（土）～１２日（木）

７日（土）は気温が高いため平地では「雨」がほとんどでしょう。しかし、だんだんと冬型の気圧配置に変わるため、８日（火）未明は、都心でも「雨か雪」が予想されていますが、積もることはなさそうです。

９日（月）夜からは、関東地方南部でも「雪」の予想が出てきて、１０日（火）未明から朝にかけて「雪のピーク」になりそうです。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

【寒気のシミュレーション】７日（土）～１１日（水）

「冬型の気圧配置」に変わるため「寒気」が南下してきます。

関東地方北部には、上空約１５００メートルで「平地で雪の目安」の寒気の「氷点下６度以下」が、関東地方南部には「氷点下３度以下」の寒気が流れ込んできそうです。

関東甲信地方 各都市の週間予報（７日（土）～１３日（金））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

弱い「寒の戻り」になるでしょう。春への進みは少しだけ足踏みしそうです。

