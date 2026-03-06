3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月9日（月）の放送では、この春に卒業を迎える生徒（リスナー）へのお祝いの言葉や、地元の町を音楽で盛り上げたいという志を持つ13歳の男子中学生からのメッセージを紹介しました。

大森：ということで！ 先週は、この春に卒業するみんなの書き込みを読んでいきましたね！ 昨日や今日あたりが卒業式のピークだと言われているみたいですね。生徒のみなさん、改めて……。全員：ご卒業、おめでとうございます！！！大森：さあ！ 今夜はスタンダード授業です！「みんなの今」！若井：今を生きている生徒のみんなから♪ 今を生きている生徒のみんなから♪ ミセス掲示板やメールに届いた書き込みをチェックしていきます！僕は4歳の頃からピアノを習っていて、中学では絶対に吹奏楽に入りたくて入部しました。僕の地域は、消滅可能性地域といわれているほど小さな町です。吹奏楽部員も少なくて、男子は僕1人です。でも、先月にはソロで出場した県のコンクールで金賞をとることができて、練習を頑張ってよかったと思いました。とても小さな町だけど、僕は吹奏楽を通してこの町を盛り上げたいです！ ミセス先生、応援してください！（三重県 13歳 男の子）大森：練習って、いいよね。若井：うん！大森：すごいよ！ まず、金賞おめでとう！若井：おめでとう！ すごい！大森：「消滅可能性地域」という小さな町だということですけど……音楽っていいですね。繋ぎますね。それに、街を盛り上げたいというのもいいよね！ すごい心持ちじゃない？ 志がすごくない？若井：ね！ 本当よ！大森：応援しているよ！若井：街を背負ってるんだ……！大森：13歳よ？藤澤：「この町を盛り上げたいです」って！若井：格好いい！ めちゃくちゃ格好いい!!大森：でも、本当に尊敬するね。我々も学ぶことがあるというか。地力になるね。藤澤：そうですね！大森：嬉しい！ 頑張ってください！若井：頑張ってね〜！藤澤：吹奏楽も頑張ってください！

