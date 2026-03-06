21:00
ブラジル鉱工業生産指数（1月）
予想　-0.8%　前回　0.4%（前年比)

22:30
米雇用統計（2月）
予想　6.0万人　前回　13.0万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.3%　前回　4.3%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.4%（平均時給・前月比)
予想　3.7%　前回　3.7%（平均時給・前年比)

米小売売上高（1月）　
予想　-0.2%　前回　0.0%（前月比)
予想　0.0%　前回　0.0%（自動車除くコア・前月比)

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、CNBC出演
チポローネECB理事、イベント講演

7日
0:00
米企業在庫（12月）
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)

カナダIvey購買部協会指数（2月）
予想　N/A　前回　50.9

0:15　
サンフランシスコ連銀総裁・フィラデルフィア連銀総裁、金融政策会議「ドルの安全資産としての地位」出席

1:30　
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）

2:00　
シュナーベルECB理事、イベント講演

3:20　
コリンズ・ボストン連銀総裁、経済状況について講演（質疑応答なし）

3:30　
クリーブランド連銀総裁、豪中銀副総裁、金融政策会議「ドルの安全資産としての地位」出席


トランプ米政権、米防衛関連企業幹部と兵器生産加速について協議
ベッセント米財務長官、スタンフォード大学主催経済会議出席

7日（土）
中国外貨準備高（2月）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（19日まで）

8日（日）
アラブ諸国外相、緊急会合開催
米国市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）

※予定は変更されることがあります。