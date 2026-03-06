ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

ブラジル鉱工業生産指数（1月）

予想 -0.8% 前回 0.4%（前年比)



22:30

米雇用統計（2月）

予想 6.0万人 前回 13.0万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.4%（平均時給・前月比)

予想 3.7% 前回 3.7%（平均時給・前年比)



米小売売上高（1月）

予想 -0.2% 前回 0.0%（前月比)

予想 0.0% 前回 0.0%（自動車除くコア・前月比)



デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、CNBC出演

チポローネECB理事、イベント講演



7日

0:00

米企業在庫（12月）

予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)



カナダIvey購買部協会指数（2月）

予想 N/A 前回 50.9



0:15

サンフランシスコ連銀総裁・フィラデルフィア連銀総裁、金融政策会議「ドルの安全資産としての地位」出席



1:30

シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）



2:00

シュナーベルECB理事、イベント講演



3:20

コリンズ・ボストン連銀総裁、経済状況について講演（質疑応答なし）



3:30

クリーブランド連銀総裁、豪中銀副総裁、金融政策会議「ドルの安全資産としての地位」出席





トランプ米政権、米防衛関連企業幹部と兵器生産加速について協議

ベッセント米財務長官、スタンフォード大学主催経済会議出席



7日（土）

中国外貨準備高（2月）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（19日まで）



8日（日）

アラブ諸国外相、緊急会合開催

米国市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）



※予定は変更されることがあります。

