欧州株　売り強まる、原油急騰
東京時間20:59現在
英ＦＴＳＥ100　 10355.47（-58.47　-0.56%）
独ＤＡＸ　　23553.75（-262.00　-1.10%）
仏ＣＡＣ40　 7967.17（-78.63　-0.98%）
スイスＳＭＩ　 13093.27（-205.03　-1.54%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間20:59現在
ダウ平均先物MAR 26月限　47774.00（-209.00　-0.44%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6798.75（-36.50　-0.53%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24881.25（-168.25　-0.67%）