欧州株 売り強まる、原油急騰
東京時間20:59現在
英ＦＴＳＥ100 10355.47（-58.47 -0.56%）
独ＤＡＸ 23553.75（-262.00 -1.10%）
仏ＣＡＣ40 7967.17（-78.63 -0.98%）
スイスＳＭＩ 13093.27（-205.03 -1.54%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:59現在
ダウ平均先物MAR 26月限 47774.00（-209.00 -0.44%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6798.75（-36.50 -0.53%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24881.25（-168.25 -0.67%）
