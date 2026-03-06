◆プロボクシング ▽東洋太平洋スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・波田大和―同級６位キム・テソン（３月７日、東京・後楽園ホール）

東洋太平洋スーパーフェザー級王者・波田大和（２９）＝帝拳＝が６日、都内で３度目の防衛戦の前日計量に臨み、５８・８キロでクリア。挑戦者の同級６位キム・テソンは５８・６キロでパスした。

波田は昨年８月２日、神足茂利（Ｍ・Ｔ）と引き分けて２度目の防衛に成功して以来、７か月ぶりのリングとなる。計量を終えると「めっちゃ元気です」と笑顔を見せ、「自分の中のテーマは、コツコツ迷わず戦う。やってきた練習を迷わずコツコツやることを意識している」とコメント。挑戦者と対面し「いかつい感じなのかなと思ったらさわやかで、クリーンな試合ができそう」は話すと、「自分に（スタイルが）似ていて、ちょっと自分より荒い感じ。どっちが集中力を切らさずにできるか」と勝負のポイントを挙げた。

「フィジカルで負けたくない」と自身よりも２階級上の選手ともスパーリングを行ってきたという。ＷＢＡ、ＷＢＣの世界ランクで１３位にランクされており「判定でしっかり勝ちました、じゃなく、インパクトのある勝ち方をしなきゃいけない」と世界も見据えてアピールすることを誓った。

戦績は波田が１７勝（１６ＫＯ）２敗１分け、キムが１３勝（９ＫＯ）３敗２分け。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。